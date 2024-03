Symulacja śmiertelnego wypadku formą przestrogi dla kierowców i pieszych

Data publikacji 06.03.2024 Powrót Drukuj

Na Opolszczyźnie trwa “Tydzień Bezpieczeństwa Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego”. W trakcie działań policjanci przypominają najważniejsze przepisy, jakie obowiązują zarówno kierujących, jak i pieszych na drodze. By wzmocnić swój przekaz funkcjonariusze przygotowali symulację wypadku drogowego z udziałem pieszych. Akcja miała na celu uświadomić mieszkańców Opolszczyzny, jak niewiele potrzeba, by doszło do nieszczęścia na drodze.