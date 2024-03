Zatrzymani 19 i 20-latek odpowiedzą za rozbój Data publikacji 06.03.2024 Powrót Drukuj Kryminalni z komisariatu na toruńskim Śródmieściu ustalili i zatrzymali dwóch mężczyzn w związku z napaścią, do której doszło w minioną sobotę. 19 i 20-latek usłyszeli zarzuty rozboju i kradzieży dokumentu stwierdzającego tożsamość innej osoby. Sąd aresztował ich tymczasowo na najbliższe trzy miesiące. Za te przestępstwa grozi im do 15 lat więzienia.

W minioną sobotę (2.03.2024) dyżurny komisariatu na toruńskim Śródmieściu został powiadomiony o rozboju na 30-latku, do którego doszło krótko przed godziną 6:00 na jednej z ulic Starego Miasta. Z ustaleń funkcjonariuszy interweniujących na miejscu wynikało, że dwóch mężczyzn dotkliwie pobiło pokrzywdzonego. Sprawcy najpierw zadawali uderzenia, po czym przewrócili pokrzywdzonego na ziemię, a gdy ten upadł, zaczęli go kopać, potem ukradli jego kurtkę i uciekli. Zaatakowany 30-latek trafił do szpitala, a stróże prawa zaczęli poszukiwania napastników.

Pracujący nad tą sprawą kryminalni z Komisariatu Policji Toruń-Śródmieście zdobyli informacje wskazujące na konkretne osoby mogące mieć związek z tym zdarzeniem i szybko zamienili je na materiał dowodowy. Okazało się, że za rozbojem stali 19 i 20-latek. Jeszcze tego samego dnia, policjanci złożyli niezapowiedzianą „wizytę” w miejscu zamieszkania jednego z nich. Taki kierunek działania funkcjonariuszy okazał się słuszny. W lokalu zajmowanym przez 19-latka mundurowi znaleźli kurtkę należącą do pokrzywdzonego. Zaskoczony mężczyzna trafił do policyjnej celi. Kilka godzin później, policjanci namierzyli i zatrzymali jego 20-letniego kolegę.

W poniedziałek (4.03.2024) funkcjonariusze doprowadzili podejrzanych do prokuratury, gdzie zostały im przedstawione zarzuty rozboju i kradzieży dokumentu stwierdzającego tożsamość innej osoby. Tego samego dnia, oskarżyciel zawnioskował do sądu o zastosowanie wobec mężczyzn najsurowszego środka zapobiegawczego. Decyzją sądu 19 i 20-latek zostali tymczasowo aresztowani na najbliższe trzy miesiące.

Teraz grozi im do 15 lat pozbawienia wolności, ale nie mniej niż 2 lata.



(KWP w Bydgoszczy / kp)

