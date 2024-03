Nie potrafił wytłumaczyć dlaczego wybił szybę w restauracji…. Agresję w nim wzmogło zatrzymanie przez policjantów Data publikacji 06.03.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Karpacza zatrzymali mężczyznę podejrzanego o uszkodzenie mienia, znieważenie funkcjonariuszy, naruszenie nietykalności cielesnej oraz zmuszanie ich do odstąpienia od wykonywanych czynności. Wandal swoim zachowaniem spowodował straty w wysokości 2500 złotych. Zatrzymany nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego to zrobił. Teraz grozić mu może nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z komisariatu w Karpaczu zatrzymali 32-letniego mężczyznę podejrzanego o uszkodzenie mienia, znieważenie funkcjonariuszy, naruszenie nietykalności cielesnej oraz o zmuszanie ich do odstąpienia od wykonywanych czynności służbowych.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu w Karpaczu. Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące zniszczenia mienia. Mężczyzna, przechodząc obok jednej z restauracji na terenie miasta bez żadnego powodu kostką brukową wybił w niej szybę. Wandal swoim zachowaniem spowodował straty w wysokości 2500 złotych.

Powiadomieni o przestępstwie mundurowi rozpoczęli poszukiwanie sprawcy. Zauważyli go kilka ulic dalej. Był on bardzo pobudzony i agresywny. Próbował zmusić policjantów do odstąpienia od wykonywanych czynności, grożąc im. Przy tym szarpał się i wulgarnie wyzywał interweniujących funkcjonariuszy. Ostatecznie nie potrafi racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego wybił szybę.