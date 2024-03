Ćwiczenia DRAGON 24 Data publikacji 06.03.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze polskiej Policji biorą udział we wsparciu ćwiczenia DRAGON 24. To największe ćwiczenia taktyczne z wojsk realizowane od czasu wstąpienia Polski do NATO, które przeprowadzane jest z udziałem wojsk sojuszu pod kierownictwem polskiego dowódcy.

Ćwiczenie DRAGON 24 jest największym narodowym ćwiczeniem taktycznym z wojskami realizowanym od czasu wstąpienia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego i zakończenia zimnej wojny przeprowadzonym z udziałem wojsk sojuszu i realizowanym pod kierownictwem polskiego dowódcy. Ćwiczenie na obecnym etapie potwierdza zdolności żołnierzy SZ RP oraz wojsk Sojuszu do współdziałania i obrony wszystkich jego państw w ramach obrony kolektywnej szczególnie tych, które usytuowane są na wschodniej flance Sojuszu.

Ćwiczenie poprzedza 25 rocznicę wstąpienia Polski do NATO a planowane i prowadzone przez ćwiczące wojska działania mają charakter defensywny, stanowiąc odpowiedź na potencjalne zagrożenia płynące z agresywnej polityki naszych wschodnich sąsiadów. Ćwiczenie to jest wyrazem gotowości Sił Zbrojnych RP do udzielenia wsparcia i pomocy innym państwom bałtyckim w ramach kolektywnej obrony Sojuszu w przypadku agresji na ich terytorium.

Ćwiczenie DRAGON 24 jest elementem sojuszniczego zestawu kilkunastu ćwiczeń narodowych i międzynarodowych pod wspólnym kryptonimem STEADFAST DEFENDER 24, które stanowią pokaz zdolności, gotowości i determinacji wszystkich państw do obrony terytorium NATO. Budowane podczas ćwiczenia DRAGON 24 zdolności komunikują czytelnie ewentualnym agresorom potencjał odstraszania mówiący o zjednoczeniu, solidarności i interoperacyjności sił Sojuszu. Jest to również prezentacja odpowiedzialności NATO w reagowaniu na potencjalne zagrożenia.

Ćwiczenie DRAGON 24 stanowi pokaz zdolności Sojuszu w domenie militarnej i pozamilitarnej w wymiarze praktycznego wypełniania misji NATO w ramach odstraszania. Ćwiczenie nie stanowi zagrożenia dla jakiegokolwiek państwa, ale jest wyrazem wypełniania zobowiązań sojuszniczych, podnoszenia zdolności bojowych i zdobywania nowych kwalifikacji wynikających z programów modernizacji i transformacji SZ RP.

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych