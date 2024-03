„Łowcy cieni” ustalili gdzie ukrywali się 4 ścigani Polacy Data publikacji 07.03.2024 Powrót Drukuj Policjanci CBŚP z grupy tzw. łowców cieni wytyczają cel i sukcesywnie do niego dążą zatrzymując kolejne osoby poszukiwane przez organy ścigania za popełnienie przestępstw o dużym ciężarze gatunkowym. Często te działania byłyby utrudnione, gdy nie współpraca z BMWP KGP. W ostatnim czasie policjanci CBŚP ustalili miejsca przebywania 4 poszukiwanych, z czego dwie osoby wpadły w Turcji, a dwie kolejne osoby zatrzymano w Niderlandach.

Osoby ścigane przez polski wymiar sprawiedliwości często ukrywają się poza granicami naszego kraju. Wówczas działania policjantów CBŚP są ograniczone, choćby ze względu na obowiązujące nas przepisy, ale w takich przypadkach dużym wsparciem pozostają koledzy z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji. W efekcie współpracy różnych jednostek polskiej Policji ze służbami innych państw zatrzymywane są osoby, które próbują ukryć się przed odpowiedzialnością za przestępstwa popełnione w Polsce czy w innych krajach. W ostatnim czasie policjanci CBŚP z grupy tzw. łowców cieni ustalili miejsca ukrywania się czterech ściganych.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu „łowców cieni” CBŚP , współpracujących z holenderskim oficerem łącznikowym Policji w Polsce, na terenie Niderlandów zatrzymano dwóch Polaków ściganych od kilkunastu miesięcy, m.in. na podstawie łącznie 4 listów gończych oraz Europejskich Nakazów Aresztowania wystawionych przez Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie. Mariusz M. (40 lat) i Paweł W. (43 lata) zostali zatrzymani w Rotterdamie przez miejscowych policjantów, wspartych przez funkcjonariuszy z jednostki antyterrorystycznej. Na miejscu okazało się, że Mariusz M. posiada przy sobie sfałszowany dowód osobisty z jego zdjęciem, ale z danymi innej osoby. Mariusz M. i Paweł W., obaj byli poszukiwani w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw narkotykowych w ramach zorganizowanej grupie przestępczej, mającej związek z pseudokibicami jednego z krakowskich klubów piłkarskich. W związku z zatrzymaniem mężczyzn w najbliższym czasie zostanie wszczęta procedura ekstradycyjna do kraju.

Jakub Z. był poszukiwany od blisko roku na podstawie listu gończego wydanego przez Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie, Europejskiego Nakazu Aresztowania i Czerwoną Notą Interpolu. Mężczyzna był ścigany w celu tymczasowego aresztowania w związku z podejrzeniem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wprowadzania do obrotu znacznych ilości marihuany i haszyszu. Dzięki współpracy CBŚP z oficerem łącznikowym Polskiej Policji w Ankarze Jakub Z. wpadł w Turcji, gdy próbował wylecieć ze Stambułu do Meksyku, na podstawie sfałszowanego dokumentu tożsamości. Po wykonaniu niezbędnych czynności Jakub Z. został wydalony z Turcji i trafił do Polski, gdzie policjanci CBŚP zatrzymali go.

Kolejnym ściganym był Thomas K. Policjanci CBŚP poszukiwali go od października 2021 roku, w związku z Europejskim Nakazem Aresztowania wystawionym przez Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej oraz na podstawie Czerwonej Noty Interpolu, za przestępstwa narkotykowe oraz w związku z podejrzeniem kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. „Łowcy cieni” CBŚP, przy współpracy z policjantami z Zarządu w Gdańsku CBŚP ustalili, że mężczyzna ukrywa się na terenie Turcji. Te informacje przekazali za pośrednictwem oficera łącznikowego Polskiej Policji w Ankarze, miejscowym funkcjonariuszom. W efekcie czego Thomas K. został deportowany do Polski.

W działaniach na lotnisku policjantów CBŚP wsparli funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

(CBŚP)