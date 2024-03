Zatrzymany sprawca śmiertelnego potrącenia dziecka Data publikacji 07.03.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Makowa Mazowieckiego ustalili i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o potrącenie 2-letniego chłopca w miejscowości Obiecanowo. Sprawca odjechał z miejsca zdarzenia nie udzielając dziecku pomocy. 64-latek odpowie za spowodowanie wypadku drogowego i nieudzielenie pomocy pokrzywdzonemu, za co może mu grozić kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 23 lutego br. około godz. 18:00. Według ustaleń, 2-latek wykorzystując chwilową nieuwagę domowników oddalił się z posesji w kierunku drogi krajowej nr 57, gdzie doszło do potrącenia przez jadący w kierunku Przasnysza pojazd. 2-letnie dziecko pomimo udzielonej pomocy medycznej zmarło w szpitalu.

Od momentu wypadku cały czas trwały intensywne czynności prowadzone przez makowskich policjantów. Na miejscu wykonano szczegółowe oględziny i zabezpieczono ślady. W kolejnych dniach do czynności zaangażowano specjalistów, biegłych z zakresu wypadków drogowych Laboratorium Kryminalistycznego z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Ponownie wykonano oględziny miejsca zdarzenia z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, między innymi z użyciem policyjnego drona.

Kryminalni z Makowa Mazowieckiego zabezpieczyli kilkadziesiąt nagrań z monitoringów i kamer samochodowych.

Każdego dnia policjanci pracowali nad sprawą. Dziesiątki godzin trwały analizy zabezpieczonych nagrań. Przesłuchiwano świadków, którzy nawet sami zgłszali się do komendy. W pierwszym etapie zawężono czas, w którym doszło do zdarzenia. Kluczowe okazały się dwie minuty. Ponownie policjanci sekunda po sekundzie analizowali nagrania, nawet te, które tylko szczątkowo ukazywały miejsce zdarzenia. Dzięki niezwykle skrupulatnej pracy makowscy policjanci z wydziału kryminalnego ustalili pojazd, który mógł brać udział w zdarzeniu. 5 marca około godz. 14:00 w domu mudurowi zatrzymali 64-letniego mieszkańca powiatu makowskiego, podejrzanego o potrącenie pieszego i odjechanie z miejsca zdarzenia. Zabezpieczono również pojazd skodę fabię, którym tego dnia kierował mężczyzna, w celu wykonania szczegółowych badań.

Wczoraj, 06.03.2024 r., późnym popołudniem, Prokurator Rejonowy w Przasnyszu przedstawił mężczyźnie zarutz spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i nieudzielenia pomocy poszkodowanemu. Wobec zatrzymanego mężczyzny zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego w wysokości 10 tys. zł. oraz zakazu opuszczania kraju.

Dziękujemy wszystkim osobom, które zareagowały na nasz apel i przekazywały nagrania i informacje związane z potrąceniem. To dzięki dostarczonym nagraniom, nawet tym słabszej jakości i nie obejmującym miejsca zdarzenia, mundurowali przeanalizowali wszystkie i dzięki temu dotarli do sprawcy śmiertelnego potrącenia dziecka.

Przypominamy, że kierujący, który odjechał z miejsca zdarzenia podlega surowszej odpowiedzialności. Jest traktowany tak samo jak kierowca, który jechał w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Za spowodowanie wypadku drogowego, w którym inna osoba odniosła ciężkie obrażenia ciała grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Jeśli następstwem wypadku jest śmierć wówczas takiej osobie grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Gdy kierowca oddali się z miejsca zdarzenia sąd może orzec karę do 12 lat pozbawienia wolności.