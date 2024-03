Poszukiwany czerwoną notą Interpolu zatrzymany w Albanii Data publikacji 07.03.2024 Powrót Drukuj Dzięki policyjnej współpracy łódzkich policjantów z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji i albańskimi policjantami zatrzymany został na terenie Albanii 42-letni mężczyzna, poszukiwany czerwoną notą Interpolu między innymi za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

42-latek od ponad pół roku ukrywał się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości. Miał „na swoim koncie” poważne przestępstwa kryminalne, w tym m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, porwanie dla okupu czy pozbawienie wolności innej osoby, celem osiągnięcia korzyści majątkowej. Za te czyny skazany został prawomocnymi wyrokami sądu. Wydano za nim dwa listy gończe, dwa zarządzenia, europejski nakaz aresztowania i czerwoną notę Interpolu.



Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi sprawdzali każdy trop, który mógł doprowadzić do zatrzymania mężczyzny. Wykonali szereg czynności, by ustalić miejsce pobytu poszukiwanego. Ich ogromne zaangażowanie w wykonywaną pracę operacyjną i dociekliwość pozwoliła na uzyskanie informacji, że 42-latek aktualnie ukrywa się na terytorium Albanii. Następnie policjanci z Wydziału Wywiadu Kryminalnego łódzkiej komendy niezwłocznie nawiązali kontakt z Biurem Międzynarodowym Współpracy Policji. Intensywna współpraca i bieżąca wymiana informacji pomiędzy polską a albańską policją doprowadziły do zatrzymania poszukiwanego w jednym z hoteli w miejscowości Durres w Albanii. Teraz mężczyzna czeka w albańskim areszcie na decyzję o ekstradycji na terytorium RP.



Jest to kolejny dowód na to, że kara za popełnione przestępstwa jest nieuchronna. Nawet przebywanie poza granicami Polski nie jest przeszkodą do ustalenia miejsca pobytu osoby poszukiwanej i jej zatrzymania, celem postawienia przed wymiarem sprawiedliwości lub osadzeniem w zakładzie karnym.



( KWP w Łodzi / kp)