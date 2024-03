Grozili w internecie, odpowiedzą przed sądem Data publikacji 07.03.2024 Powrót Drukuj Kryminalni z chorzowskiej komendy zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy myśleli, że mogą bezkarnie grozić innym w internecie. Na jednym z portali społecznościowych umieścili naganne wpisy skierowane do funkcjonariusza publicznego. Mężczyźni zostali objęci policyjnym dozorem i odpowiedzą przed sądem.

W poniedziałek (4 marca) do chorzowskich policjantów wpłynęła informacja, że na jednym z portali społecznościowych dwie osoby umieściły naganne wpisy pod kierunkiem chorzowskiego funkcjonariusza publicznego. Dotyczyły gróźb pozbawienia życia i nawoływania do tego.

Intensywna praca operacyjna kryminalnych doprowadziła wczoraj do zatrzymania obu mieszkańców Chorzowa. Byli to mężczyźni w wieku 26 i 33 lat. Dodatkowo podczas przeszukania mieszkania u młodszego z nich policjanci znaleźli środki odurzające.