Dzielnicowy uratował 74-latka Data publikacji 07.03.2024 Mimo ostatnich przebłysków słońca i cieplejszych dni niskie temperatury wciąż o sobie przypominają. Gdyby nie spostrzegawczość połanieckiego dzielnicowego i jego natychmiastowa reakcja wczorajsze zdarzenie mogłoby mieć tragiczne skutki. Dzięki mundurowemu życie 74-latka zostało uratowane. Niewykluczone, że interwencja ta podjęta trochę później, mogłaby mieć zupełnie inny finał.

Obecną pogodę za oknem można określić mianem zdradliwej. Cieplejsze dni przeplatają się z tymi, w których temperatura znacznie spada w okolicę zera lub osiąga minusowe wartości, a wtedy nietrudno o tragedię. Jak wskazują lata doświadczeń, okres zimowy włącznie z tym przejściowym stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia zwłaszcza osób bezdomnych, samotnych, a także nadużywających alkoholu. Każdego roku odnotowuje się przypadki zgonów spowodowanych wychłodzeniem organizmu. Do takiej sytuacji mogłoby dojść wczoraj, gdyby nie odpowiednia reakcja połanieckiego policjanta.