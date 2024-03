Wsiadł za kierownicę auta mając prawie 2 promile - zatrzymała go policjantka w czasie wolnym od służby Data publikacji 07.03.2024 Powrót Drukuj O tym, że policjantem jest się 24 godziny na dobę dowiodła policjantka ze strzeleckiej komendy Policji. Swoje policyjne obowiązki podjęła w czasie wolnym od służby. Wyeliminowała z ruchu pijanego kierowcę, który miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Mężczyzna poniesie konsekwencje jazdy po alkoholu, ponieważ grozi mu wysoka grzywna, sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz 3 lata pozbawienia wolności.

W minionym tygodniu strzelecka policjanta w czasie wolnym od służby zauważyła na parkingu jednego z marketów mężczyznę, który siedział w aucie na miejscu kierowcy i pił piwo. Mężczyzna po chwili poszedł do sklepu. Policjantka została na miejscu, by obserwować dalszy bieg wydarzeń. Po kilku chwilach mężczyzna powrócił do swojego samochodu, dokończył spożywanie alkoholu i odjechał z parkingu. Widząca to zajście policjantka natychmiast ruszyła za kierowcą skody oraz powiadomiła patrol ruchu drogowego o całej sytuacji.

Mundurowa cały czas jechała za mężczyzną, utrzymując kontakt z policjantami będącymi w służbie i podając im swoją lokalizację. Policjantka, aby zapobiec potencjalnej tragedii na drodze, zachowując zasady bezpieczeństwa, wykorzystała pierwszy dogodny moment i wyprzedziła kierowcę skody, który zatrzymał pojazd. Funkcjonariuszka wyszła do mężczyzny, któremu chciała uniemożliwić dalszą jazdę, jednakże kierujący ominął ją i pojechał dalej ulicami miasta.

Kierowca ponownie podjechał na parking marketu. Gdy wyszedł z auta, dobiegła do niego policjantka i zabrała mu kluczyki do samochodu. W rozmowie z kierowcą od razu wyczuła od niego silną woń alkoholu.

Zawiadomieni o zdarzeniu funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich potwierdzili na miejscu, że kierowca znajduje się w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie blisko 2 promile alkoholu. Autem kierował 58-letni mieszkaniec powiatu strzeleckiego. Jak powiedział mundurowym, dzień wcześniej do późnych godzin nocnych pił alkohol, a będąc na zakupach kupił piwo, które zaraz wypił.

Teraz nieodpowiedzialny 58-latek za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna i sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

Pamiętajmy, że każda, nawet najmnijesza ilość wypitego alkoholu, obniża koncentrację, zmniejsza szybkość reakcji oraz powoduje błędną ocenę odległości i prędkości. Nietrzeźwy kierowca na drodze to zagrożenie nie tylko dla niego samego, ale też dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego. Apelujemy, piłeś alkohol - nie jedź!