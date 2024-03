Nielegalnie działające automaty do gier zabezpieczone przez funkcjonariuszy Data publikacji 07.03.2024 Powrót Drukuj Białobrzescy kryminalni wspólnie z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego zlikwidowali nielegalnie działający punkt z automatami do gier hazardowych. Zabezpieczono 11 automatów. Mundurowi na miejscu w lokalu zatrzymali 44-latka, który twierdził, że serwisuje automaty. Teraz całą sprawą zajmie się sąd.

We wtorek (5.03.2024) na terenie Białobrzegów w jednym z lokali na głównej ulicy miasta, białobrzescy policjanci ujawnili 11 działających automatów do gier. Kryminalni wspólnie z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego dokonali przeszukania pomieszczeń, gdzie odbywały się nielegalne gry hazardowe. Na miejscu zatrzymano 44-latka, który jak twierdził, serwisował automaty. W lokalu ujawniono i zabezpieczono banknoty w kwocie 12 650 zł. Mężczyzna usłyszał zarzuty z art. 107 Kodeksu Karnego Skarbowego, zgodnie z którym grozi mu kara grzywny albo kara pozbawienia wolności do lat 3, albo obie te kary łącznie.