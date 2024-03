Wśród zatrzymanych podejrzani o zbrodnię vatowską Data publikacji 08.03.2024 Powrót Drukuj Śledczy CBŚP, KAS i Prokuratury Krajowej w Szczecinie kolejny raz uderzyli w przestępczość gospodarczą rozbijając zorganizowaną grupę, której członkowie wystawiali nierzetelną dokumentację w zakresie zaistnienia transakcji usługowych, m.in. informatycznych, kadrowych, pośrednictwa w pozyskaniu klienta, szkoleniowych czy też budowlanych, powodując uszczuplenia Skarbu Państwa na około 20 mln zł. W śledztwie występuje 13 podejrzanych, którym łącznie przedstawiono ponad 60 zarzutów.

Sposób działania zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze gospodarczym wyjaśniają policjanci z Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariusze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu, pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że członkowie gangu działali w latach 2017-2022 i w tym czasie wprowadzali do obrotu prawnego nierzetelne faktury oraz podrobione i poświadczające nieprawdę dokumenty w zakresie zaistnienia transakcji usługowych, np. informatycznych, kadrowych, szkoleniowych czy pośrednictwa w pozyskaniu klienta. Według śledczych głównym obszarem działalności grupy przestępczej była produkcja tzw. pustych faktur, przy wykorzystaniu do tego celu podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na tzw. słupy. Na podstawie takiej dokumentacji składano następnie nierzetelne deklaracje podatkowe, pomniejszając w ten sposób faktyczne należności budżetowe. Wartość uszczuplenia Skarbu Państwa spowodowana procederem oszacowana jest na ponad 20 mln zł.

Policjanci CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami KAS przeprowadzili działania na terenie województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego, podczas których zatrzymano 11 osób. Podczas akcji mundurowi zabezpieczyli sprzęt elektroniczny, cyfrowe nośniki danych, a także dokumenty, które zostaną poddane szczegółowej analizie.

W śledztwie występuje 13 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie ponad 60 zarzutów, w tym m.in. dotyczące działania w zorganizowanej grupie przestępczej, dokonania przestępstw związanych z wystawianiem, pośredniczeniem w przekazywaniu nierzetelnych dokumentów księgowych do innych podmiotów gospodarczych, jak też przyjmowaniem nierzetelnych faktur VAT i ich księgowaniem, powodując uszczuplenia należności podatkowych Skarbu Państwa oraz pranie pieniędzy pochodzących z tych przestępstw. Dwóm osobom śledczy zarzucili popełnienie zbrodni vatowskiej, zagrożonej karą pozbawienia wolności nawet do 25 lat.

(CBŚP / kc)