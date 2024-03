Uszkodził zabytkową lokomotywę Data publikacji 08.03.2024 Powrót Drukuj Zatrzymany 43-latek miał dopuścić się aktu wandalizmu pod wpływem alkoholu. Mężczyzna podejrzany jest o uszkodzenie poprzez umieszczenie farbą napisu na zabytkowym parowozie. 43-latek został zatrzymany po dwóch dniach. Teraz za przestępstwo przeciwko Ustawie o ochronie zabytków grozi mu do 8 lat więzienia.

2 marca, otrzymaliśmy zgłoszenie od przechodnia, że ktoś uszkodził zabytkową lokomotywę znajdującą się na placu przed Dworcem PKP w Opolu. Na miejscu policjanci potwierdzili, że ktoś naniósł farbą napisy na zabytkowy parowóz. Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania za sprawcą tego wandalizmu.

Podejrzewany o to przestępstwo mężczyzna został rozpoznany przez jednego z opolskich dzielnicowych. Dzięki zeznaniom świadków i zabezpieczonemu zapisowi z monitoringu mężczyzna został zatrzymany w poniedziałek 4 marca. Okazał się nim 43-latek, pochodzący z województwa mazowieckiego.

Mężczyzna został przewieziony do jednostki policji, gdzie usłyszał zarzut związany z uszkodzeniem zabytkowej lokomotywy z Ustawy o ochronie zabytków. 43-latek przyznał się do tego zarzutu. Jak tłumaczył przesłuchującej go policjantce, był wtedy nietrzeźwy i nie wie, dlaczego dopuścił się tego aktu wandalizmu. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.