Czterech zatrzymanych i dwa odzyskane ciągniki rolnicze o wartości blisko 330 tys. zł, to efekt pracy wrocławskich policjantów Data publikacji 08.03.2024 Powrót Drukuj Szeroko zakrojone, a przede wszystkim skuteczne działania funkcjonariuszy Wydziału dw. z Przestępczością Samochodową komendy miejskiej doprowadziły do zatrzymania czterech złodziei pojazdów. Mężczyźni odpowiedzą m.in. za kradzież ciągnika z terenu Długołęki. Odzyskany pojazd wraz z osprzętem został zwrócony już właścicielowi. Oprócz ciągnika policjanci ujawnili również u jednego z zatrzymanych inne wartościowe rzeczy pochodzące z kradzieży z włamaniem do budynku gospodarczego. Cała czwórka usłyszała już zarzuty kradzieży z włamaniem, dodatkowo jeden z nich odpowie za paserstwo.

Policjanci z wrocławskiej "samochodówki" natychmiast zajęli się sprawą dotyczącą kradzieży z włamaniem, w wyniku której skradziony został ciągnik rolniczy wraz z osprzętem o łącznej wartości blisko 180 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło na terenie Długołęki. W efekcie intensywnej pracy mundurowi w przeciągu kilku dni od kradzieży ustalili i zatrzymali sprawców tego przestępstwa. Ponadto policjanci odzyskali skradziony pojazd, który został zwrócony właścicielowi.

W toku prowadzonych czynności na posesji jednego z zatrzymanych mężczyzn policjanci ujawnili dodatkowo wartościowe przedmioty pochodzące z kradzieży z włamaniem do budynku gospodarczego zlokalizowanego na terenie tej samej miejscowości. W związku z tym odpowie on za paserstwo, a czyn ten zagrożony jest karą do 5 lat więzienia.

Na tym czynności się nie zakończyły, gdyż w trakcie zatrzymania u jednego ze złodziei funkcjonariusze odnaleźli skradziony pod koniec ubiegłego roku inny ciągnik utracony z terenu firmy zlokalizowanej na terenie powiatu trzebnickiego. Wartość odzyskanego pojazdu to blisko 150 tysięcy złotych.

Najważniejszy w tej sprawie jest jej finał. Szeroko zakrojone, a przede wszystkim skuteczne działania funkcjonariuszy Wydziału dw. z Przestępczością Samochodową komendy miejskiej doprowadziły do zatrzymania czterech złodziei i odzyskania wartościowego mienia, w tym dwóch ciągników rolniczych. Przypomnijmy, że za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.