Skradziony w Niemczech, odzyskany w Polsce. Skuteczne działania policjantów przy pasie transgranicznym Data publikacji 08.03.2024 Słubiccy funkcjonariusze wykazali się „ policyjnym nosem" zatrzymali 21-letniego mężczyznę, który kierował pod wpływem narkotyków. Podczas kontroli drogowej okazało się, że kierowca posiada przy sobie kokainę i marihuanę a samochód, którym kierował został utracony na terenie Niemiec. O dalszym losie zatrzymanego zadecyduje teraz Sąd.

Do zdarzenia doszło w środę ( 6 marca) w godzinach nocnych. Policjanci patrolujący miasto, zauważyli stojący w poprzek drogi pojazd. Po chwili kierujący zawrócił i jechał bardzo powoli w kierunku funkcjonariuszy. Tym razem „ policyjny nos” nie zawiódł. Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej osobowego Nissana Qashqai. Pojazd jechał bardzo powoli, co wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy, którzy zdecydowali o kontroli kierującego. 21-latek w trakcie czynności zachowywał się nienaturalnie, był bardzo zdenerwowany. Badanie na stan trzeźwości wykazało, że mężczyzna jest trzeźwy. Jednak po krótkiej rozmowie policjanci zaczęli podejrzewać, że kierujący może być pod wpływem narkotyków. Podejrzenia mundurowych potwierdziły się. Badanie narkotesterem wykazało, że mężczyzna znajduje się pod wpływem kokainy i marihuany. Dodatkowo, od mężczyzny pobrano krew do badań laboratoryjnych. W trakcie kontroli policjanci znaleźli również przy 21-latku narkotyki. Dodatkowo ten młody mężczyzna kierował autem utraconym na terenie Niemiec. Wartość odzyskanego samochodu to około 80 tysięcy złotych.

Podejrzany 21 latek został zatrzymany, teraz grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów.