Lęborska policjantka doceniona za empatię

Data publikacji 08.03.2024

Najcenniejsze co policjant może uzyskać w swojej pracy, to świadomość, że był w stanie komuś pomóc, komuś, kto był w sytuacji zagrożenia, w trudnej sytuacji życiowej, lub w kryzysie psychicznym, czy po prostu potrzebował wysłuchania i dobrego słowa. Przy tym niezwykle budujące i dające siłę oraz motywację do działań są dla funkcjonariuszy informacje zwrotne potwierdzające, że ich starania/działania, choć w najmniejszym stopniu przyniosły pozytywny skutek i sprawiły, że ktoś poczuł się lepiej wiedząc, że może liczyć na wsparcie mundurowych.

Dla osób, które stanęły w obliczu tragedii świat się zatrzymuje. Wszystko traci sens i niknie nadzieja na lepsze. Trudno jest sobie samemu poradzić z traumatycznymi przeżyciami, dlatego niezwykle istotne jest, by otrzymać niezbędną pomoc i wsparcie. Bardzo często to policjanci jako pierwsi docierają do miejsc tragicznych zdarzeń. Poza ustawowymi czynnościami, jakie muszą wykonać na miejscu, niezmiernie ważne jest by kierowali się empatią i wyczuciem w kontakcie z osobą mierzącą się z tragedią. Bywa, że osoby z problemami życiowymi same zgłaszają się do jednostki Policji. Nie zawsze takie sytuacje dotyczą przestępstw czy innych czynów zabronionych. Wówczas najczęściej pomocą służą dzielnicowi i policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną. Czasem wystarczy wysłuchać takiej osoby i wskazać jej odpowiedni kierunek działania oraz adresy instytucji, w których może uzyskać pomoc. I tu przydaje się empatia, umiejętność słuchania i znajomość procedur.

Niewątpliwie takich cech nie brakuje asp. sztab. Magdalenie Zielke z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej oraz Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Lęborku. Świadczą o tym komentarze zamieszczone na Facebooku lęborskiej jednostki, w których opisywane są przypadki pomocy, jakiej udzieliła funkcjonariuszka osobom potrzebującym wsparcia i dobrej rady. Wszystkie są dla policjantki bardzo cenne i stanowią motywację do dalszej pracy.

Budujące są ciepłe i miłe słowa od osób, które pomimo ogromnej tragedii i problemów, z jakimi muszą się mierzyć, doceniły pracę lęborskiej funkcjonariuszki i zdecydowały się to wyrazić. To jest nieoceniona forma motywacji dla mundurowych, którzy widzą, że ich działania przynoszą pozytywne skutki.