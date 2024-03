39-latek odpowie za usiłowanie spowodowania niebezpieczeństwa wielu osób Data publikacji 08.03.2024 Powrót Drukuj Środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 2 miesiące dla 39-latka, który usiłował spowodować zdarzenie zagrażające życiu lub zdrowiu wielu osób. W wyniku awantury nietrzeźwy 39-latek chciał wysadzić kamienice, w której mieszkał. Dzięki szybkiej reakcji służb mężczyzna został zatrzymany. Wczoraj usłyszał prokuratorskie zarzuty. Za przedstawiony zarzut grozi mu kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

W nocy 4/5 marca policjanci z tczewskiej jednostki Policji interweniowali na jednej z ulic w Tczewie, gdzie 39-latek po kłótni z konkubiną chciał wysadzić kamienice. Mężczyzna w wyniku silnego wzburzenia sam zadzwonił na numer alarmowy, informując o swoim zamiarze. Na miejscu zdarzenia oprócz policjantów pracowali strażacy oraz pracownicy Pogotowia Gazowego. Mundurowi zatrzymali 39-latka i przewieźli go do komendy, gdzie trafił do policyjnej celi. Policyjne badanie alkomatem wskazało, że miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Wczoraj mieszkaniec Tczewa został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut usiłowania spowodowania zdarzenia zagrażającemu życiu lub zdrowiu wielu osób. Za to przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. Wobec zatrzymanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 2 miesiące.



(KWP w Gdańsku / kp)