Areszt za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym Data publikacji 08.03.2024 Powrót Drukuj Kara nawet 20 lat więzienia grozi 38-letniemu mężczyźnie, który kierował pojazdem marki BMW i spowodował wypadek w Borkowie. Mieszkaniec powiatu inowrocławskiego jechał nietrzeźwy, bez uprawnień i popełnił jeszcze wiele przewinień. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Kryminalni z Inowrocławia doprowadzili do oskarżyciela i sądu zatrzymanego dwa dni wcześniej (5.03.2024) mieszkańca inowrocławskiego powiatu. Trafił on do policyjnego aresztu po tym, jak w miejscowości Borkowo (gmina Inowrocław) doprowadził do wypadku drogowego.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że kierujący pojazdem marki BMW, uderzył w stojący w ciągu pojazdów przed zamkniętą zaporą kolejową, samochód marki Citroen. Ten następnie uderzył w poprzedzający go peugeot, który uderzył w autobus marki Mercedes. Do szpitala trafiły łącznie 4 osoby, 1 została zabrana LPR-em do szpitala.

Funkcjonariusze bezpośrednio po wypadku, do sprawy zatrzymali w policyjnym areszcie dwóch mężczyzn. Jeden z nich został przesłuchany i zwolniony. Wobec drugiego, 38-letniego mężczyzny, policjanci zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie mu zarzutów.

Wczoraj (7.03.2024) mężczyzna usłyszał zarzut sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym zagrażającą życiu i zdrowiu wielu osób. Mężczyzna kierował w stanie nietrzeźwości, bez uprawnień do kierowania. Ponadto nie dostosował prędkości do sytuacji panującej na drodze. Na skutek tych wszystkich zachowań utracił panowanie nad pojazdem i uderzył w zaparkowany samochód marki Citroen, a ten spowodował efekt domina w przypadku jeszcze dwóch pojazdów.