Koncert z okazji Dnia Kobiet Data publikacji 08.03.2024 Powrót Drukuj Z okazji Dnia Kobiet w Sali Odczytowej, Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie, odbył się występ Orkiestry Reprezentacyjnej Policji organizowany przez Gabinet Komendanta Głównego Policji. Panie wysłuchały utworów przygotowanych specjalnie dla nich oraz wzięły udział w konkursie rodem z programu TV „Jaka to melodia”. Na koniec koncertu, komendant główny wraz z zastępcami życzyli wszystkiego najlepszego i uśmiechu na co dzień.

8 marca to wyjątkowy dzień, w którym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. Z tej okazji dla wszystkich kobiet, policjantek i pań pracujących w Komendzie Głównej Policji zorganizowano wyjątkowy koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Policji pod batutą mł. insp. Janusza Trzepizura.

Koncert swoją obecnością zaszczycili dyrektor Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Katarzyna Saks, szefowa Gabinetu Rzecznika Praw Dziecka Anna Michalik-Majzer, dyrektorzy biur KGP, przedstawiciele związków zawodowych, stowarzyszeń i fundacji oraz gospodarz wydarzenia p.o. komendant Główny Policji insp. Marek Boroń wraz z zastępcami nadinsp. Romanem Kusterem i Rafałem Kochańczykiem. Ale najważniejszymi gośćmi były policjantki i panie pracujące w Policji.

W tym roku Panie wysłuchały utworu Anny Jantar „Za każdy uśmiech twój”, „Against all odds” znanego w wykonaniu Phila Collinsa, a zagranego na saksofonie przez Dariusza Stanisławskiego oraz „Love me tender” Elvisa Presleya. Ponadto gabinet KGP dzięki wsparciu NSZZP KGP przygotował niespodziankę. Niespodziewaną atrakcją był występ Roberta Osama znanego z programu TV „Jaka to melodia”.

Robert Osam, wokalista, aranżer muzyczny i pianista jazzowy poprowadził krótki konkurs rodem z TV, w którym należało zgadnąć utwór po usłyszeniu jednej nutki. Pierwszym utworem, który panie zgadły już po usłyszeniu pierwszej nuty było sto lat. Gromkimi głosami obecni na sali panowie, zaśpiewali „Sto lat” dla wszystkich kobiet.

Następną zagadką była piosenka Andrzeja Zauchy odgadnięta po dwóch nutach przez panią Agnieszkę, za co Robert Osam nagrodził ją wykonaniem utworu specjalnie dla niej. Ostatnia zagadka pochodziła z repertuaru Marka Grechuty, którą odgadła pani Ania.

Po koncercie p.o. komendant główny Policji Marek Boroń życzył kobietom wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, radości i miłości. Niegasnącej pogody ducha i samych słonecznych dni.

W ślad za komendantem głównym, życzenia przekazał zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster.

– Życzę wszystkim paniom słońca w sercu przez cały rok i pięknego uśmiechu na twarzach – mówił.

– Życzę bezproblemowego kontaktu z bliskimi wam osobami, zbilansowanych wydatków i aby wszystkie wasze zakupy były trafione. Życzę odrobiny szaleństwa na co dzień, aby nie wkradła się w wasze życie rutyna i nuda. Aby ktoś zrobił specjalnie dla was filiżankę ulubionego napoju i podał ją z uśmiechem i dobrym słowem. Wszystkiego najlepszego – zakończył zastępca KGP nadinsp. Rafał Kochańczyk.

Na zakończenie uroczystości panie otrzymały kwiaty i zaproszenie na poczęstunek.

K. Chrzanowski - BKS KGP

Foto: Grzegorz Utnik - Gabinet KGP