Policyjny pilotaż mężczyzny potrzebującego pilnej pomocy medycznej zakończony sukcesem

Data publikacji 11.03.2024 Podczas patrolowania dróg powiatu kłodzkiego, do policjantów podjechał mężczyzna, który poinformował, że musi niezwłocznie dotrzeć do placówki medycznej, gdyż wymaga pilnej pomocy lekarskiej. Mundurowi, widząc zakrwawioną rękę mężczyzny, natychmiast podjęli decyzje o pilotażu pojazdu do szpitala. To jednak nie wszystko, co zrobili dla potrzebującego pomocy.

W ubiegłym tygodniu do policjantów z kłodzkiej drogówki nadzorujących ruch na drodze podjechał pojazd, w którym znajdował się mężczyzna z zakrwawioną ręką, wymagający pilnej pomocy medycznej. Ze względu na zaistniałą sytuację i zagrożenie zdrowia mężczyzny, sierżant sztabowy Radosław Szwed oraz starszy posterunkowy Marcin Borek, podjęli decyzję o pilotażu pojazdu do najbliższej placówki medycznej. Mężczyzna po kilku minutach trafił w ręce medyków, którzy go opatrzyli.

Jednak w tym przypadku okazało się to niewystarczające i konieczne było przemieszczenie się do innej placówki medycznej, gdzie ranny potrzebował specjalistycznej pomocy, aby uratować rękę. Stan mężczyzny gwałtownie się pogarszał, a na miejscu i nie było dostępnej karetki. Mundurowi po konsultacji z dyspozytorem pogotowia podjęli decyzję o przewiezieniu mężczyzny radiowozem do wskazanego szpitala. Włączyli sygnały pojazdu uprzywilejowanego i ruszyli w kierunku placówki medycznej. Już po kilkunastu minutach podjechali pod szpital, przekazując rannego pod opiekę medyków.

Na miejscu mężczyźnie natychmiast udzielona została specjalistyczna pomoc i finalnie jego kończyna została uratowana.

Mężczyzna podziękował policjantom, którzy przyczynili się do uratowania jego ręki. To nie pierwszy raz, kiedy policjanci biorą udział w tego typu działaniach pomocowych.