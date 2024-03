Zastępca szefa częstochowskiej drogówki zawsze czujny, nawet na wolnym Data publikacji 11.03.2024 Powrót Drukuj Zastępca szefa częstochowskiej drogówki w czasie wolnym od służby zatrzymał mężczyznę, który dokonał kradzieży w sklepie. Dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu mundurowego, skradziony towar został w całości odzyskany, a 26–letni złodziej odpowie teraz przed sądem.

To, że po zakończonej służbie odwiesił mundur do szafy, wcale nie oznacza, że przestał być policjantem. Podkomisarz Jacek Głowacki - Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie w czasie wolnym od służby będąc w zeszłym tygodniu na zakupach na terenie jednego z częstochowskich sklepów, w rejonie parkingu samochodowego, zauważył, jak młody mężczyzna ucieka przed pracownikiem ochrony. Mając podejrzenie, że doszło do kradzieży, a sprawca właśnie oddala się ze skradzionym łupem, bez wahania ruszył na 26-latkiem. Po krótkim pościgu zatrzymał sklepowego złodzieja i przekazał go kolegom z częstochowskiej „trójki”.

Dzięki jego zaangażowaniu mężczyzna nie uniknie teraz odpowiedzialności. Młodemu mężczyźnie za popełnione wykroczenie grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny, a o jego losie zadecyduje sąd.