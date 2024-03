Tragedia była blisko – policjanci uratowali życie mężczyzny Data publikacji 11.03.2024 Powrót Drukuj Zielonogórscy policjanci: starszy posterunkowy Łukasz Jakoniak i posterunkowy Przemysław Otlewski z pewnością na długo zapamiętają jedną z interwencji, do której podjęcia skierował ich dyżurny. W niedzielę (10 marca) dosłownie w ostatniej chwili uratowali mężczyznę, którego życie było zagrożone. Po udzieleniu mu niezbędnej pomocy trafił on pod opiekę lekarzy.

W niedzielne przedpołudnie (10 marca) dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze otrzymał zgłoszenie, że na klatce schodowej jednego z bloków mieszkalnych przy otwartym oknie na drugim piętrze stoi mężczyzna, który dziwnie się zachowuje. Gdy kobieta zwróciła mu uwagę i poprosiła o zamknięcie okna, ten stał się nerwowy. Zgłaszająca przypuszczała, że może zagrażać mu niebezpieczeństwo.

We wskazane miejsce udali się policjanci służby patrolowej: starszy posterunkowy Łukasz Jakoniak i posterunkowy Przemysław Otlewski. Na korytarzu między piętrami zauważyli stojącego przy otwartym oknie mężczyznę i zaczęli z nim rozmawiać. Zapytali, czy coś się stało i czy nie potrzebuje pomocy. Gdy jeden z policjantów z nim rozmawiał, drugi zbliżył się do okna, żeby je zamknąć. Wtedy mężczyzna nagle zaczął się nerwowo zachowywać i o mały włos nie doszło do tragedii. Zapobiegła jej błyskawiczna reakcja i profesjonalizm policjantów, którzy uspokoili agresywnego mężczyznę. Wsparcia w tej sytuacji udzieliło funkcjonariuszom jeszcze dwóch mężczyzn, którzy usłyszeli hałas na klatce. Policjanci po opanowaniu sytuacji wezwali pomoc medyczną. Na miejscu pojawiła się karetka z zespołem ratownictwa medycznego. Po udzieleniu mężczyźnie niezbędnej pomocy medycy zadecydowali o odwiezieniu go do szpitala i oddania pod opieką lekarzy.

Dzięki szybkiej informacji i ogromnemu zaangażowaniu policjantów mężczyzna został uratowany dosłownie w ostatniej chwili. Takie interwencje, jak ta niedzielna, w sytuacjach gdzie liczy się szybkie działanie i każda minuta, zawsze są dla policjantów trudne, ale jak sami mówią adrenalina dodaje im wtedy sił i pomaga się skoncentrować. Wprawdzie z jednej strony czują napięcie i stres, ale jednocześnie radość i satysfakcję, że zdążyli i pomogli człowiekowi w potrzebie.

Informacja dla osób potrzebujących pomocy

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile. Czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do specjalistów, którzy pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami:

116 123 - bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

116 111 - bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

800 121 212 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, czynny 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.