Na wolnym zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 11.03.2024 Powrót Drukuj Policjant z Posterunku Policji w Miączynie jadąc po służbie samochodem w Pniówku zauważył dziwne zachowanie jadącego przed nim kierującego Fiatem. Natychmiast zareagował, uniemożliwił mężczyźnie dalszą jazdę i powiadomił dyżurnego jednostki. Zatrzymany kierowca Fiata miał prawie 2 promile. 50-latek stracił już prawo jazdy, wkrótce w sądzie poniesie również konsekwencje karne swojego niezgodnego z prawem zachowania.

Niejednokrotnie policjanci w czasie wolnym od służby reagują na niebezpieczne sytuacje stwarzane przez osoby naruszające przepisy obowiązującego prawa. Tym razem policjant Posterunku Policji w Miączynie wracając do domu po zakończonej służbie w sobotnie popołudnie w Pniówku (gmina Zamość) zauważył, jak jadący przed nim kierowca Fiata nie trzyma równego toru jazdy. Jego styl jazdy wskazywał, że może być nietrzeźwy, dlatego też policjant wyprzedził go i doprowadził do tego, że „niepewny” kierowca zatrzymał się na poboczu drogi. Następnie podszedł do zatrzymanego auta i kiedy wyczuł od kierującego alkohol natychmiast powiadomił oficera dyżurnego jednostki, który szybko skierował na miejsce patrol ruchu drogowego.

Kierującym Fiatem był 50-latek z gminy Zamość. Policyjne badanie stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie prawie 2 promile. Mężczyzna stracił już uprawnienia, teraz czeka go sądowa rozprawa i kara za popełnione przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Zgodnie z kodeksem karnym grozi za to do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka kara finansowa do 60 000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.