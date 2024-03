Zamiast życzeń na Dzień kobiet, usłyszały poważne zarzuty. Historia skandalicznego nagrania Data publikacji 11.03.2024 Powrót Drukuj Od pięciu do nawet dwudziestu pięciu lat za kratami spędzić mogą dwie mieszkanki powiatu starachowickiego. 26 i 39-latka podejrzane są o pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem ich 32-letniego znajomego. W przestępstwie towarzyszył im 45-letni kompan, któremu grozi taka sama kara. Swoje skandaliczne zachowanie podejrzani nagrali telefonem komórkowym.

Skarżyscy policjanci prowadzą na dzień wiele skomplikowanych i czasem nietypowych spraw. Nie inaczej było w opisanym niżej przypadku. Śledczy prowadzili czynności w sprawie nielegalnej działalności hazardowej, do której zabezpieczyli między innymi telefon komórkowy.

W trakcie oględzin urządzenia natknęli się na bulwersujące nagranie. Na filmie widać dwie kobiety oraz mężczyznę, na którego szyi znajduje się zaciśnięta kolczatka z psią smyczą. Jedna z kobiet trzyma w dłoni smycz. Na dalszych kadrach nagrania uwięziony mężczyzna jest kopany i bity po całym ciele przez obie kobiety. Prosi, aby przestały. Zdarzenie ma miejsce w nieznanym terenie leśnym. Całą sytuację nagrywa mężczyzna, którego słychać, ale go nie widać. Drobiazgowa praca funkcjonariuszy przyczyniła się do szybkiego ustalenia „bohaterów” filmiku. Jako pierwsza za kratki trafiła w czwartek 39-letnia właścicielka telefonu. Tego samego dnia jej los podzieliła 26-latka. Okazało się, że ich kompanem był 45-latek, odsiadujący aktualnie wyrok w zakładzie karnym. Natomiast pokrzywdzonym w sprawie jest 32-latek. Cała czwórka to mieszkańcy powiatu starachowickiego. Policjanci ustalili, że do przestępstwa doszło w 2022 roku. Trójka sprawców wywiozła swą ofiarę do lasu i tam się nad nią pastwiła. Rzekomym motywem ich działania były nieporozumienia na tle niezwróconych przez 32-latka pożyczonych rzeczy.

W piątek obie zatrzymane i ich kompan zostali doprowadzeni do skarżyskiej prokuratury. Tam usłyszeli zarzuty pozbawienia pokrzywdzonego wolności ze szczególnym udręczeniem. Śledczym nie udało się przeprowadzić czynności z pobitym mężczyzną, gdyż jest poszukiwany przez organy ścigania i ukrywa się przez wymiarem sprawiedliwości.

W sobotę sąd zastosował wobec kobiet środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Całej trójce podejrzanych grozi bardzo surowa kara od pięciu do nawet dwudziestu pięciu lat więzienia.

