Nie przejechał obojętnie Data publikacji 11.03.2024 Powrót Drukuj W sobotni mroźny poranek skarżyski policjant udzielił pomocy 85-latce, którą bosą i w koszuli nocnej napotkał na terenie gminy Stąporków. Oficer wezwał pogotowie i zaopiekował się schorowaną seniorką. Zziębnięta kobieta trafiła do szpitala.

Skarżyscy stróże prawa nie raz udowadniali, że policjantem się jest, a nie tylko bywa. Wiele razy podejmowali interwencje poza czasem służby. Tym razem było podobnie.

Rzecz miała miejsce w sobotni, 09.03.2024 r., mroźny poranek. Około godziny 5.30 oficer skarżyskiej jednostki przejeżdżał przez Odrowąż, w gminie Stąporków. Jego uwagę zwróciła starsza kobieta, która stała przy drodze boso i tylko w nocnej koszuli. Termometry wskazywały wówczas kilka stopni poniżej zera. Mundurowy natychmiast zatrzymał auto i zajął się seniorką. Wezwał na miejsce służby i zaprosił kobietę do ogrzanego samochodu, okrywając ją kocem. Kontakt ze starszą panią był utrudniony. Później okazało się, że to miejscowa, schorowana 85-latka. Kobietę zbadali medycy i zdecydowali o przewiezieniu jej do szpitala.