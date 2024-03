Zatrzymania i areszty za oszustwa metodą „na policjanta” Data publikacji 11.03.2024 Powrót Drukuj Zatrzymaliśmy 3 mężczyzn za oszustwa metodą „na policjanta”. Łupem przestępców padło łącznie ponad 120 tysięcy złotych. 74-latka przekazała kurierowi kartę bankomatową i straciła około 65 tysięcy złotych. Z kolei 85-latek wyrzucił z okna 25 tysięcy złotych. Funkcjonariusze odzyskali część pieniędzy. Podejrzani usłyszeli zarzuty oszustwa. Na wniosek śledczych zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

Do przestępstw doszło w ostatnim czasie na terenie Lublina. W dwóch prowadzonych postępowaniach funkcjonariusze odnotowali 4 oszustwa. Pod koniec lutego 74-latka została oszukana na kwotę około 65 tysięcy złotych. Kobieta przekazała kurierowi kartę bankomatową. Z kolei 85-latek wyrzucił z okna 25 tysięcy złotych. Ten przypadek został zarejestrowany przez monitoring. Jak się później okazało, gotówkę odebrała ta sama osoba. Kilka dni temu mężczyzna został ustalony przez operacyjnych z „mienia” KMP w Lublinie, a następnie zatrzymany na terenie Gdańska. Okazało się, że to 22-latek.

Do kolejnych przestępstw metodą „na policjanta” doszło w ubiegłym tygodniu. W środę dyżurny lubelskiej komendy otrzymał kilka sygnałów o wzmożonej aktywności oszustów. To zainicjowało kolejne czynności. Funkcjonariusze po kilku godzinach namierzyli przestępców i zaplanowali dynamiczne zatrzymanie samochodu, którym się poruszali. Brali w nim udział policjanci z „mienia” wywiadowcy oraz mundurowi z drogówki. Skoordynowane działania pozwoliły zatrzymać 2 mężczyzn w wieku 23 i 33 lat. Sprawcy mieli przy sobie pieniądze z przestępstw. Jak się okazało, tego dnia dokonali dwóch oszustw. Ich łupem padło około 33 tysięcy złotych.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustw i zostali doprowadzeni do prokuratur. Na wniosek śledczych w piątek, sąd zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Grozi in do 8 lat więzienia.

Sprawy są rozwojowe. Policjanci analizują teraz inne sprawy z terenu Polski.

