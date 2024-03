Podziękowanie od rolników dla policjantów za zabezpieczenie protestów

Data publikacji 11.03.2024

Do łódzkich policjantów wpłynęło podziękowanie od jednego z rolników, za zaangażowanie funkcjonariuszy podczas ostatnich protestów na terenie A2. Autor podziękowań w przesłanym do komendy emailu napisał „…dziękuję w imieniu własnym, jak i protestujących rolników. Dziękuję za każdą rozmowę i możliwość poznania Was. Jesteście wspaniałymi ludźmi, którzy jednoczą się we wspólnym działaniu dla zapewnienia bezpieczeństwa dla osób protestujących”.