Spektakularne działania Policji. Złodzieje samochodów zatrzymani

Data publikacji 11.03.2024 Powrót Drukuj

Ogromne zaangażowanie i wnikliwa praca operacyjna funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMPw Legnicy doprowadziły do zatrzymania dwóch mieszkańców powiatu lubańskiego podejrzanych o kradzieże pojazdów na terenie Legnicy oraz innych powiatów. Policjanci ujawnili i zabezpieczyli telefony, wyciągarki do zamków i stacyjek, „kość” służącą do łamania kodu immobilisera, jak również sprzęt służący do otwierania samochodu wyposażonego w system Keyless Go. Dlatego śmiało można powiedzieć, że znaleziony przez kryminalnych sprzęt mógł zostać wykorzystany do kradzieży samochodów każdego typu od starszych modeli, po te najbardziej luksusowe.