Ugo odnalazł zaginioną kobietę Data publikacji 11.03.2024 Powrót Drukuj Dzisiejszej nocy został ogłoszony alarm dla funkcjonariuszy ze Starogardu Gdańskiego i policjantów z Lubichowa. Wezwani funkcjonariusze rozpoczęli akcję poszukiwawczą za zaginioną kobietą. Sprawne działanie przewodnika z psem patrolowo-tropiącym pomogło w szybkim odnalezieniu mieszkanki Kociewia. Życiu i zdrowiu kobiety już nic nie zagraża. Przypominamy, że cały czas działa całodobowa infolinia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego — pod numerem telefonu 800 70 2222.

W nocy z 10 na 11 marca 2024 roku dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim otrzymał zgłoszenie o kobiecie, która w niedzielę około godziny 14:00 wyszła z domu, informując, że idzie na spacer do pobliskiego lasu. Od tego momentu bliscy nie mogli nawiązać z kobietą żadnego kontaktu, a prowadzone na własną rękę poszukiwania nie przyniosły pozytywnych efektów.

Po otrzymaniu tej informacji komendant ogłosił alarm dla mundurowych z Lubichowa i Starogardu Gdańskiego. Na miejsce skierowano kilkunastu funkcjonariuszy oraz przewodnika z psem. Policjanci zebrali wszystkie niezbędne informacje o mieszkance gminy Kociewia i po ustaleniu jej rysopisu rozpoczęli poszukiwania.

Ugo pies patrolowo-tropiący, który pełni służbę w starogardzkiej komendzie od września 2023 roku, otrzymał od swojego przewodnika do powąchania zapach odzieży zaginionej kobiety. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Pies natychmiast podjął trop, prowadząc policjanta przez las, w kierunku, jakim poruszała się wcześniej zaginiona kobieta. Czujny nos policyjnego owczarka niemieckiego doprowadził przewodnika do gęstego zagajnika. Ugo wszedł w gęste zarośla, w których podczas dokładnego przeszukania policjanci odnaleźli zaginioną. Jak się okazało, ukrywająca się w tym miejscu kobieta próbowała wcześniej targnąć się na swoje życie. Funkcjonariusze, którzy na czas odnaleźli zaginioną, zabezpieczyli ją przed dalszym wychłodzeniem.

Skuteczne zakończenie poszukiwań to z pewnością sukces 2,5-letniego Ugo, psa patrolowo-tropiącego, który doprowadził swojego przewodnika do miejsca, w jakim policjanci odnaleźli zaginioną. Po odnalezieniu wychłodzona mieszkanka Kociewia trafiła do szpitala, gdzie została otoczona opieką. Teraz jej zdrowiu ani życiu nie zagraża już żadne niebezpieczeństwo.

Od września 2023 roku Ugo odnalazł już 3 osobę, która znajdowała się w stanie realnego zagrożenia życia. W tego typu sytuacjach najważniejszy jest czas. Policjanci doskonale wiedzą, że każda minuta zwłoki może działać na niekorzyść skutecznej akcji poszukiwawczej.

Przypominamy, że cały czas działa całodobowa infolinia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego — tel. 800 70 2222. Pod adresem centrumwsparcia.pl znajdziemy bezpłatną pomoc telefoniczną, e-mailowa lub za pomocą czatu, która udzielana jest 7 dni w tygodniu przez dyżurnych specjalistów: psychiatrów, psychologów, prawników i pracowników socjalnych. Uruchomiona została przez Fundację "Itaka" Centrum Wsparcia dla osób znajdujących się w stanie kryzysu psychicznego. Projekt ten realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Zdrowia i finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia. Jego celem jest pomoc osobom znajdującym w stanie kryzysu psychicznego z powodu np. śmierci, utraty pracy, rozwodu, lub zaginięcia bliskiej osoby, oraz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym.