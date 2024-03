Ukradli samochód, którym wjechali do sklepu i ukradli cukierki za 4 złote… Data publikacji 11.03.2024 Powrót Drukuj Jeleniogórscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież i kradzież z włamaniem. Zatrzymani tej samej nocy najpierw ukradli samochód, a następnie wjechali nim do jednego ze sklepów na obrzeżach miasta, z którego zabrali cukierki za 4 złote. Teraz za popełnione przestępstwa odpowiedzą oni przed sądem, a grozić im może kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze ustalili, a następnie zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 26 i 30 lat, którzy podejrzani są o kradzież i o kradzież z włamaniem.

Jak ustalili funkcjonariusze, do zdarzenia doszło z 17 na 18 lutego br. w Jeleniej Górze. Mężczyźni tej samej nocy ukradli samochód marki Fiat o wartości 1000 złotych, a następnie wjechali nim do sklepu spożywczego na obrzeżach miasta, z którego zabrali cukierki o wartości 4 złotych. Okazało się, że ich celem była kradzież słoika z datkami zbieranymi dla chorego mieszkańca powiatu karkonoskiego. Mieli pecha, gdyż dzień wcześniej został on przekazany na leczenie potrzebującemu.

Powiadomieni o przestępstwie policjanci rozpoczęli poszukiwanie mężczyzn, którzy dopuścili się tych czynów. Na podstawie zebranych w tej sprawie informacji oraz analizy nagrań z kamer monitoringu, który zarejestrowały ich działanie, wytypowali, a następnie zatrzymali dwóch jeleniogórzan w wieku 26 i 30 lat, którzy podejrzewani byli o popełnienie tych przestępstw.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty w tej sprawie. Teraz za czyny, o które są podejrzani, odpowiedzą przed sądem, a grozić im może kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

mł.asp. Paweł Noga

Źródło: KMP w Jeleniej Górze

podinsp. Edyta Bagrowska

tel. 604 580 490

Film Ukradli samochód, którym wjechali do sklepu i ukradli cukierki za 4 złote…