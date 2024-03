Konopie hodował w kotłowni. Policjanci zatrzymali 31-latka Data publikacji 11.03.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z udziałem policjantów z Komendy Powiatowej w Kościerzynie zatrzymali 31-latka, który w kotłowni hodował konopie indyjskie. Biegły wstępnie oszacował, że z zabezpieczonych krzaków można uzyskać pół tysiąca porcji narkotyku. Za uprawę konopi grożą trzy lata pozbawienia wolności.

Dzięki informacjom zdobytym przez policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na rynek nie trafią kolejne narkotyki. Przypomnijmy, że dwa tygodnie temu policjanci z tego wydziału zlikwidowali laboratorium, gdzie odbywała się produkcja narkotyków, ujawniono wówczas uprawy konopi ukryte pod podłogami, zabezpieczono ponad 40 kilogramów narkotyków, 600 krzaków konopi, a 5 osób usłyszało zarzuty.

Tym razem policjanci doprowadzili do zatrzymania 31-latka, mieszkańca powiatu kościerskiego, który w kotłowni, do której prowadził otwór w ścianie, zabezpieczyli 30 sztuk krzewów konopi innych niż włókniste, z których jak oszacował wstępnie biegły, można uzyskać blisko pół tysiąca porcji marihuany.

Do zatrzymania mężczyzny doszło kilka dni temu na terenie powiatu kościerskiego. Policjanci z komendy wojewódzkiej przy współpracy z policjantami z Kościerzyny zatrzymali go do kontroli drogowej. Policjanci wiedzieli, że mężczyzna ma związek z przestępczością narkotykową, Funkcjonariusze bardzo dokładnie przeszukali jego posesją. Przez małe okienko, które prowadziło do kotłowni (była to jedyna możliwość, aby się do niej dostać), policjanci ujawnili i zabezpieczyli 30 krzaków konopi, które zostały przekazane do badań.

Zatrzymany 31- latek usłyszał zarzuty uprawy konopi innych niż włókniste i decyzją prokuratora został objęty policyjnym dozorem. Mężczyźnie grożą trzy lata pozbawienia wolności.