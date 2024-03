Przywitanie nowego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie oraz ślubowanie nowo przyjętych policjantów Data publikacji 11.03.2024 Powrót Drukuj W sali Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie miała miejsce uroczystość wprowadzenia nowego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Został nim insp. Jarosław Brzozowski. Podczas tej samej uroczystości, w obecności kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, ślubowanie złożyło 15 nowych policjantów, którzy po ukończeniu kursu podstawowego zasilą szeregi warmińsko-mazurskich funkcjonariuszy.

W poniedziałek (11.03.2024 r.) w sali Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie miała miejsce uroczystość o podwójnym charakterze. Jej pierwsza część dotyczyła uroczystego wprowadzenia nowego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie nadzorującego pion logistyczny. Decyzją insp. Marka Boronia p.o. Komendant Główny Policji, został nim insp. Jarosław Brzozowski dotychczas związany z Komendą Powiatową Policji w Płońsku. Swojego nowego zastępcę przywitał mł. insp. Paweł Krauz p.o. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie. Jak powiedział:

Jestem przekonany, że ta wiedza od podszewki, dotycząca potrzeb policji, dotycząca braków w policji, ale też i oczekiwań w policji, pozwoli Panu Komendantowi wspierać Nasze działania na ulicy tak, abyśmy mogli skutecznie i profesjonalnie pełnić służbę na rzecz naszych mieszkańców. Panie Komendancie, bardzo Panu gratuluję awansu, ale też dziękuję, że przyjął Pan tak trudne obowiązki, bo praca w logistyce to równie trudna i równie ważna i odpowiedzialna praca, jak w pionie kryminalnym czy prewencyjnym.

Insp. Jarosław Brzozowski służbę w Policji pełni od 1994 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Od początku kariery jest związany z pionem prewencyjnym. W 2004 roku został Zastępcą Naczelnika Sekcji Wydziału Prewencji KPP w Ciechanowie, a już 2 lata później Naczelnikiem Sekcji, a później Naczelnikiem Wydziału Prewencji. W 2012 roku został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku. Zdobyte doświadczenie, wiedza oraz kompetencje sprawiły, że w styczniu 2016 roku przełożeni postawili przed nim kolejne zadanie - dowodzenie Komendą Powiatową Policji w Płońsku. W czasie blisko 30-letniej służby został odznaczony m.in. srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, brązową, srebrną i złotą Odznaką Zasłużony Policjant.

Podczas drugiej części uroczystości, w uroczystej atmosferze, przy obecności swoich bliskich oraz kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, 15 funkcjonariuszy ślubowało „służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”.

Słowa policyjnej przysięgi policjanci powtórzyli za mł.insp. Pawłem Krauz p.o. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, który powitał ich w szeregach Policji, życząc udanego początku służbowej drogi i pomyślnej kariery w policyjnym mundurze. Komendant podkreślił również:

„Pamiętajcie, że od dzisiaj waszą największą motywacją jest to, aby nieść pomoc tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Żeby stawiać opór tym, którzy nie chcą tego ładu prawnego przestrzegać… Jesteście nie tylko policjantami podczas służby, ale też poza tą służbą i musicie wymagać od siebie jak najwięcej, tak, żebyście się stali wzorem nie tylko dla swoich kolegów, ale też dla tych wszystkich, którzy patrzą na was poza służbą.

W trakcie uroczystości jako wzór do naśladowania młodszym kolegom został przedstawiony asp. Krzysztof Milewski z Komendy Powiatowej Policji w Braniewie. W lipcu 2023 r. wraz ze st. post. Aleksandra Miernicka roku w powiecie braniewskim podczas służby zauważył mężczyznę, który wpadł do rzeki Pasłęka i zaczął się topić. Wtedy to mł.asp. Krzysztof Milewski nie zawahał się ani chwili i narażając swoje zdrowie i życie wskoczył do wody w pełnym umundurowaniu, przekazując tylko broń służbową swojej koleżance. Dotarł do topiącego się mężczyzny, chwycił go i razem z nim skierował się do brzegu. Przy pomocy koleżanki z patrolu wyciągnęli mężczyznę na brzeg rzeki, czym zapobiegli jego utonięciu. Na szczęście nic mu się nie stało i nie potrzebował pomocy medycznej.

Zaledwie kilka dni później ten sam policjant ponownie przyczynił się do uratowania zdrowia, a być może i życia kolejnej osoby. W trakcie służby mł. asp. Krzysztof Milewski zatrzymał do kontroli drogowej pojazd, który jechał z nadmierną prędkością. Po rozmowie ze zdenerwowanym kierowcą okazało się, że wiezie on do szpitala swojego ojca, który podczas prac w gospodarstwie został użądlony przez rój os. Starszy mężczyzna miał poważne problemy z oddychaniem, jego stan się pogarszał i wymagał pilnej pomocy medycznej. W związku z tym, że zdrowie i życie mężczyzny było zagrożone, policjant natychmiast zdecydował się pomóc mu w szybkim dotarciu do szpitala. Jadąc przed samochodem z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi umożliwił mężczyznom szybsze i bezpieczne dotarcie do szpitala. W czwartek (15.02.2024) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - w podniosłej atmosferze i przy udziale znamienitych gości - 58 funkcjonariuszy Policji zostało wyróżnionych Medalami im. Andrzeja Struja. W tym gronie znalazł się również policjant z garnizonu warmińsko-mazurskiego - asp. Krzysztof Milewski.

Aktualnie służbę na Warmii i Mazurach pełni ponad 3300 policjantów. Funkcjonariusze, którzy zasilili ich grono, rozpoczną swoją przygodę w mundurze od półrocznego kursu podstawowego. Po jego pozytywnym zakończeniu wrócą do swoich jednostek, by rozpocząć służbę na rzecz bezpieczeństwa nas wszystkich. Zgodnie z wydanymi rozkazami policjanci trafią do Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz Elblągu oraz komend powiatowych w Gołdapi, Iławie, Szczytnie, Nidzicy, Bartoszycach, Działdowie i Giżycku.

Służba w Policji daje to, czego nie oferuje wykonywanie wielu innych zawodów. To co wyróżnia służbę w Policji od innych służb mundurowych, to możliwość jej pełnienia w miejscu zamieszkania lub bardzo blisko niego, a to ze względu na liczbę i rozmieszczenie jednostek policji. Na Warmii i Mazurach w każdym z 19 powiatów funkcjonuje komenda powiatowa oraz podległe jej komisariaty i posterunki policji.

Praca w policyjnym mundurze to możliwość niesienia pomocy ludziom i zwierzętom oraz ratowanie mienia i ściganie przestępców. To możliwość rozwoju różnych umiejętności: technicznych, fizycznych czy interpersonalnych. To praca przy wykonywaniu różnych zadań. To służba za kierownicą radiowozu, na motorze, na łodzi, współpraca ze zwierzętami, praca „pod przykrywką”, rozwiązywanie niewyjaśnionych spraw, szukanie śladów w laboratorium, ciągłe staranie się o to, by być jeden krok przed przestępcami, by w końcu ich dopaść. To także współpraca z lokalną społecznością, troska o bezpieczeństwo dzieci i seniorów, bycie wsparciem dla osób, które tego potrzebują. To służba, która każdego dnia może przynosić inne zadania i przynosi satysfakcję z ich zrealizowania.

Aktualnie początkujący policjanci, po pozytywnym ukończeniu kursu podstawowego mogą liczyć na miesięczne uposażenie w wysokości około 4900 zł netto („na rękę”, przed ukończeniem 26 roku życia). Policja oferuje również korzystne warunki socjalne, nagrody finansowe, płatne nadgodziny, zasiłki i dofinansowania m.in. do wypoczynku oraz kosztów dojazdu i zamieszkania.

Pierwszy krok w tym kierunku możesz wykonać bez wychodzenia z domu. Spełniając oczekiwania kandydatów, umożliwiona została możliwość złożenia dokumentów aplikacyjnych nie tylko podczas osobistej wizyty w Sekcji Doboru KWP w Olsztynie, ale też za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej. Można to robić przez cały rok, bez względu na planowane terminy przyjęć. Im szybciej, tym większa szansa na to, że procedura rekrutacyjna zostanie zakończona przed jednym z planowanych terminów przyjęć. W tym roku zostały one zaplanowane jeszcze na: 24 kwietnia, 8 lipca, 9 września, 30 października, 30 grudnia.

Więcej informacji na temat procesu rekrutacji do Policji można przeczytać na stronie https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/praca/rekrutacja-do-sluzby-w/489,Rekrutacja-do-sluzby-w-Policji.html

