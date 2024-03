Policjanci pomogli 13-letniemu chłopcu Data publikacji 12.03.2024 Powrót Drukuj Boso, ubrany tylko w bokserki i koszulkę, przemierzał ulice miasta. Jako jedyni zwrócili na niego uwagę policjanci z częstochowskiej drogówki. Dzięki ich zainteresowaniu dziecko bezpiecznie wróciło do domu pod opiekę rodziców.

W sobotę 9 marca około godziny 10.30 policjanci z wydziału ruchu drogowego częstochowskiej komendy, patrolując rejon ulicy Krakowskiej, zauważyli pomiędzy budynkami chłopca, który szedł boso, ubrany jedynie w bokserki i koszulkę. W związku z tym, że ubiór dziecka był zupełnie nieadekwatny do pory roku i warunków atmosferycznych, sierż. sztab. Michał Gągrowski i st. sierż. Agnieszka Szczerbiak natychmiast zareagowali. Gdy jednak próbowali nawiązać kontakt z chłopcem, ten nie reagował na ich pytania. Aby się ogrzać, chłopiec został poproszony do radiowozu.