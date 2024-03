Kobieta na wózku inwalidzkim potrącona na pasach. Pomocy udzielił jej policjant po służbie Data publikacji 12.03.2024 Powrót Drukuj Policjantem jest się zawsze. Zdecydowaną i szybką reakcją, bez chwili zastanowienia wykazał się nowosolski dzielnicowy, który w czasie wolnym od służby, pomógł kobiecie, która została potrącona na przejściu dla pieszych. Funkcjonariusz udzielił jej pierwszej pomocy przedmedycznej i powiadomił odpowiednie służby. 35-latka trafiła do placówki medycznej.

W piątek, 8 marca policjant rewiru dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli, jadąc ulicami miasta zauważył zdarzenie drogowe, w którym brała udział kobieta na wózku inwalidzkim. Reakcja starszego sierżanta Marcina Gołębiowskiego była natychmiastowa. Od razu zatrzymał swój samochód i podbiegł do poszkodowanej. Okazało się, że kierujący oplem nie ustąpił pierwszeństwa osobom znajdującym się na przejściu dla pieszych, w wyniku czego doszło do potrącenia kobiety na wózku inwalidzkim. Policjant znalazł się w odpowiednim miejscu i czasie. Udzielił poszkodowanej pierwszej pomocy przedmedycznej, wykorzystując doświadczenie i umiejętności zdobyte w służbie, a na miejsce wezwał karetkę pogotowia oraz Policję. Był przy poszkodowanej kobiecie, aż na miejscu zjawili się ratownicy medyczni, którzy zabrali 35-latkę do szpitala.