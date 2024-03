Dyżurny rawskiej komendy w czasie wolnym od służby zatrzymał złodzieja roweru Data publikacji 12.03.2024 Powrót Drukuj Aspirant sztabowy Marcin Kaczmarek, dyżurny rawskiej komendy już po raz kolejny udowodnił, że służba nie kończy się wraz ze zdjęciem policyjnego munduru. Kiedy wracał z pracy zatrzymał złodzieja roweru. 33-latkowi za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Skradziony jednoślad został już przekazany jego właścicielce.

W sobotę, 9 marca 2024 roku aspirant sztabowy Marcin Kaczmarek, ponownie udowodnił, że policjantem się jest całą dobę. Rawski dyżurny, na służbie przyjął zgłoszenie o kradzieży roweru wartego 2000 złotych. Jednoślad został skradziony z klatki schodowej bloku. Rower to jedyny środek transportu, który wykorzystywała jego właścicielka, dojeżdżając do starszych, schorowanych osób, którymi się opiekuje na co dzień.

Funkcjonariusz po zakończonej służbie przejeżdżając przez miasto rozpoznał skradziony rower, a na ławce zauważył siedzącego mężczyznę. Okazało się, że 33-latek, od niedawna zamieszkuje na terenie Rawy Mazowieckiej. Przyjechał z powiatu zgierskiego, żeby szukać pracy. Skończyły mu się środki finansowe i stwierdził, że sprzeda rower i chociaż chwilowo rozwiąże kłopoty finansowe. Nie spodziewał się, że jego czyn może mieć dużo poważniejsze konsekwencje. Dyżurny przekazał mężczyznę patrolowi prewencji.

33-latek za kradzież odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Odzyskany rower wrócił do rąk prawowitej właścicielki.