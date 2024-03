Ostrzegamy przed oszustwem inwestycyjnym Data publikacji 12.03.2024 Powrót Drukuj Mieszkanka Opola skusiła się na reklamę rzekomej inwestycji, która wyświetliła się jej na jednym z portali społecznościowych. Chcąc zainwestować pieniądze straciła swoje oszczędności na kwotę ponad 270 000 złotych. Przestrzegamy przez zbyt szybkimi i opłacalnymi ofertami zysków finansowych w Internecie. W ten sposób możemy zostać oszukani i stracić oszczędności naszego życia. Zapoznajcie się z naszymi poradami jak rozpoznać tego typu oszustwo.

Pod koniec lutego do Komendy Miejskiej Policji w Opolu zgłosiła się mieszkanka naszego miasta z informacją, że padła ofiarą oszustwa. 77-latka w Internecie zauważyła ofertę inwestycyjną, która miała w szybki i łatwy sposób pomnożyć jej oszczędności. Reklamę miał uwiarygodnić wizerunek popularnego dziennikarza i jednego z rządowych ministrów. Po kliknięciu w reklamę i podanie swoich danych z kobietą skontaktowała się rzekoma konsultantka, która nakłoniła ją do założenia konta na podanej przez nią stronie. Fałszywa doradczyni finansowa przeprowadziła poszkodowaną przez cały proces zakładania wirtualnego portfela inwestycyjnego i następnie przez około miesiąc nakłaniała kobietę do dalszych inwestycje. Przedstawiała jej też sfabrykowane tabelki i wykresy z zyskami z inwestycji. Oszuści nie ograniczali się tylko do poleceń przelewów internetowych - niektóre z transz pobierał w gotówce podstawiony kurier. Kiedy kobieta zechciała wybrać część z zysków, fałszywa konsultantka posunęła się do gróźb i kontakt z oszustami się urwał. Niestety, w ten sposób przestępcy wyłudzili od kobiety ponad 270 000 złotych. Tą sprawą zajmują się już policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.

Najważniejsza przy tego typu oszustwach jest jednak profilaktyka i przestrzeganie osób najbliższych. Fałszywe inwestycje to obecnie jedne z częściej występujących ataków, które wymierzone są w osoby korzystające z usług oferowanych na rynku finansowym. Przestępstwo to polega na nakłonieniu ofiary za pomocą technik manipulacji do inwestycji, która w rzeczywistości jest fałszywa.

Bardzo częstym zabiegiem mającym uwiarygodnić oszustów i ich intencje, jest wykorzystanie wizerunku znanych osób ze świata polityki, biznesu czy sportu lub bezprawne użycie nazw znanych firm. Gwarancja bardzo wysokich zysków bez ryzyka utraty środków finansowych przy minimalnym nakładzie pracy i zaangażowaniu dla wielu wydaje się idealną okazją do zarobienia dodatkowych pieniędzy.

Ofiary orientują się, że zostały oszukane w momencie, kiedy chcą wypłacić rzekome zyski. Niejednokrotnie otrzymują wtedy polecenia o konieczności dalszych wpłat.