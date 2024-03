Kontynuacja działań policji „zero tolerancji” dla pseudokibiców. 31-latek zatrzymany za handel narkotykami Data publikacji 12.03.2024 Powrót Drukuj Blisko 5 kilogramów mefedronu, ecstasy oraz marihuany zabezpieczono podczas przeszukania mieszkania 31-letniego pseudokibica jednego z krakowskich klubów piłkarskich. Mężczyzna został zatrzymany podczas akcji przeprowadzonej przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zwalczających przestępczość narkotykową oraz pseudokibiców. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt.

W poniedziałek, 4 marca br. policjanci Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Krakowie uzyskali informację, że na terenie Podgórza samochodem marki opel może poruszać się mężczyzna ze środowiska pseudokibiców, który zajmuje się rozprowadzaniem narkotyków na terenie Krakowa.

W godzinach popołudniowych policjanci obserwujący ten teren zauważyli pojazd, którym mógł przemieszczać się podejrzewany mężczyzna. W rejonie pętli autobusowej na terenie Podgórza kryminalni zatrzymali do kontroli drogowej wytypowany samochód. Funkcjonariusze wylegitymowali kierowcę opla, którym okazał się 31-letni mieszkaniec Krakowa. Mężczyzna zachowywał się nerwowo, co wzbudziło podejrzenie funkcjonariuszy. W trakcie kontroli okazało się, że 31-latek posiadał przy sobie zaklejoną kopertę ze znaczną ilością pieniędzy w obcej walucie. Mężczyzna nie był w stanie w logiczny sposób wytłumaczyć pochodzenia ujawnionych pieniędzy. Policjanci udali się do jego miejsca zamieszkania. Tam podczas przeszukania ujawnili blisko 5 kg mefedronu, ecstasy, marihuany oraz przedmioty służące do porcjowania środków odurzających. 31-latek usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających oraz czynienia przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu.

W środę, 6 marca br. na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze w Krakowie sąd zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt tymczasowy. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.