Dzielnicowy zapobiegł tragedii

Data publikacji 12.03.2024

Dzielnicowy z Posterunku Policji w Grodzisku Dolnym podczas swojego obchodu w Chałupkach Dębniańskich, zauważył leżącego na torach człowieka. Sierżant sztabowy Janusz Wróbel bez chwili namysłu natychmiast ruszył na pomoc. Ściągnął półprzytomnego mężczyznę z torowiska i tym samym zapobiegł tragedii, gdyż kilka minut później, w tym miejscu przejechał pociąg.

Wczoraj wieczorem, dzielnicowy z Posterunku Policji w Grodzisku Dolnym sierż. szt. Janusz Wróbel podczas obchodu w okolicy sklepu i stacji kolejowej w Chałupkach Dębniańskich zauważył leżącą na torach osobę. Funkcjonariusz natychmiast zareagował i podbiegł do mężczyzny, który leżał nieruchomo na jednej z szyn. Pomimo prób nawiązania kontaktu, mężczyzna nie reagował. Komunikacja była bardzo utrudniona. Nie mógł on również samodzielnie wstać ani utrzymać równowagi. Wobec tego dzielnicowy ściągnął mężczyznę w miejsce bezpieczne. Gdyby nie czujność i szybka reakcja funkcjonariusza, poniedziałkowy wieczór mógłby zakończyć się tragedią.

Policjant ustalił, że mężczyzną tym jest 64-letni mieszkaniec Grodziska Nowego. Przybyły na miejsce patrol z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku sprawdził stan trzeźwości 64-latka. Policyjny alkomat wskazał w jego organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. Z uwagi na brak możliwości przekazania mężczyzny pod opiekę innej osobie i na fakt, że znajdował się on w okolicznościach zagrażających swojemu życiu i zdrowiu, został przewieziony do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie, gdzie miał pozostać do czasu wytrzeźwienia.