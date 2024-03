Dzielnicowy zatrzymał notorycznego złodzieja sklepowego Data publikacji 12.03.2024 Powrót Drukuj Inowrocławska policja do spraw kilkunastu kradzieży sklepowych rozliczyła 31-letniego mężczyznę. Kradł on głównie alkohol i kawę. Wpadł, gdy szedł ulicą z torbą pełną alkoholu, a zauważył go dzielnicowy z Inowrocławia. Podejrzany usłyszał już kilkanaście zarzutów. Grozi mu kara do pięciu lat za kratami.

Wczoraj (11.03.2024) kryminalni z inowrocławskiej komendy doprowadzili do oskarżyciela mężczyznę. Został on zatrzymany w sobotę (9.03.24) przez dzielnicowego, który w wolnym czasie szedł ulicą i zauważył inowrocławianina. Ten miał plecak i w ręku dużą torbę z alkoholem, co wzbudziło u policjanta podejrzenie, że może być kradzione. To się wkrótce potwierdziło.

Dzielnicowy interweniował. Nie pomogło pokrętne tłumaczenie na temat pochodzenia alkoholu. Policjant szybko ustalił, że pochodzi on z pobliskiego sklepu i zatrzymał mężczyznę.

Dalej sprawą zajęli się kryminalni. Zebrali materiał dowodowy i ustalili, że 31- latek ma na koncie kilkanaście podobnych kradzieży sklepowych. Dokonał ich na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy, a straty wyniosły łącznie ponad 18 tysięcy złotych. Ze sklepów kradł głównie alkohol, kawy, perfumy, a z jednej ze stacji paliw nawet 15 sztuk lalek.