Kierujący bez prawa jazdy przekroczył prędkość w obszarze zabudowanym o 70 km/h Data publikacji 12.03.2024 Powrót Drukuj Przekroczenie dopuszczalnej prędkości przez kierujących pojazdami jest jedną z głównych przyczyn wypadków i kolizji drogowych. Dlatego legniccy policjanci prowadzą intensywne kontrole ruchu drogowego, szczególnie pod tym kątem i wyciągają surowe konsekwencje wobec kierujących. Przekonał się o tym 25-latek, który pomimo sądowego zakazu kierował pojazdem i przekroczył prędkość w obszarze zabudowanym o 70 km/h.

Legniccy funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego zwracają szczególną uwagę na to, czy kierowcy nie przekraczają dozwolonej prędkości. W niedzielę w Rzeszotarach zauważyli pojazd marki BMW, którego kierujący poruszał się z nadmierną prędkością, wyprzedzając inne pojazdy. Pomiar wykazał, że jechał on o 70 km/h szybciej niż powinien, na odcinku gdzie obowiązuje ograniczenie do 40 km/h .

Policjanci zatrzymali kierującego do kontroli drogowej. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że 25-letni mieszkaniec gminy Chojnów nie miał uprawnień do kierowania, bo zostały mu zatrzymane za jazdę pod wpływem narkotyków.

Dodatkowo posiadał sądowy zakaz kierowania pojazdami, a samochód, którym się poruszał, był niedopuszczony do ruchu i nie miał badania technicznego. Teraz mężczyzna odpowie za przekroczenie prędkości, kierowanie niedopuszczonym do ruchu pojazdem i złamanie sądowego zakazu, za co według kodeksu karnego grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze każdego dnia podejmują działania mające na celu wyeliminowanie z ruchu uczestników stwarzających realne zagrożenie na drodze. Pamiętajmy jednak o tym, że każdy z nas może mieć wpływ na wzrost poziomu bezpieczeństwa na naszych drogach.

mł.asp. Paweł Noga

Źródło: KMP w Legnicy

mł. asp. Anna Tersa

tel. 504 798 649