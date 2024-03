Areszty dla narkotykowych dilerów Data publikacji 12.03.2024 Powrót Drukuj Kryminalni z Jastrzębia-Zdroju wpadli na trop mężczyzny i kobiety, którzy przechowywali i wprowadzali do obrotu znaczne ilości narkotyków. Gdy kryminalni wkroczyli do mieszkania 49-latki, zabezpieczyli tam sponad 11 tysięcy działek dilerskich środków narkotycznych. Kobieta i jej dostawca zostali już tymczasowo aresztowani.

Ustalenia jastrzębskich mundurowych wskazywały, że 49-latka z Żor może posiadać w mieszkaniu narkotyki, którymi handluje. W zakazane substancje miał ją zaopatrywać 28-latek z Jastrzębia-Zdroju. Gdy kryminalni wkroczyli do jej mieszkania w Żorach, ich podejrzenia w pełni się potwierdziły. Jastrzębscy mundurowi zabezpieczyli w mieszkaniu Środki psychoaktywne, z których można było przygotować ponad 11 tysięcy działek dilerskich oraz przeszło 200 porcji marihuany. Zatrzymana 49-latka trafiła do policyjnej celi, a następnie została doprowadzona do jastrzębskiej prokuratury, gdzie usłyszała zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Na wniosek śledczych oraz prokuratora, sąd zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi jej do 10 lat więzienia.