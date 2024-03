Dawid i Wiktoria zwiedzili lubańską komendę – w ramach vouchera wylicytowanego podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy Data publikacji 12.03.2024 Powrót Drukuj Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu z wielką radością włączyła się w tegoroczny 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Policjanci na szczytny cel przekazali do licytacji voucher na zwiedzanie lubańskiej jednostki Policji. Dawid i Wiktoria wraz z rodzicami pojawili się w komendzie, aby zobaczyć, jak z bliska wygląda praca funkcjonariuszy. Dzieci nie kryły zadowolenia. Podsumowały słowami: „był to najlepszy dzień w moim życiu”.

Policjantów z Lubania odwiedzili Dawid i Wiktoria wraz z rodzicami, którzy wylicytowali na aukcji WOŚP voucher podarowany przez Komendanta lubańskiej komendy. To była dla nich pierwsza taka wizyta i możliwość przyjrzenia się z bliska pracy funkcjonariuszy.

Dzieci wraz z rodzicami zwiedzili budynek komendy i miejsca, do których nie mogą wejść osoby postronne.

Największe zainteresowane wśród gości wzbudziły radiowozy. Niezwykłą radość sprawiło najmłodszym oglądanie służbowych pojazdów, do których mogli wejść, usiąść na miejscu kierowcy lub na miejscach przeznaczonych dla osób zatrzymanych. Następnie maszerując korytarzami sprawdzali, co kryje się za kolejnymi drzwiami. Goście zwiedzili stanowisko kierowania i miejsca, gdzie na co dzień funkcjonariusze pełnią służbę. Spotkanie było również okazją do przypomnienia dzieciom, jak ważne jest noszenie odblasków i jak wpływa to na ich bezpieczeństwo na drodze. Milusińscy wykazali się dużą wiedzą pamiętając numery telefonów alarmowych odpowiednich służb. Miłą atrakcją było spotkanie z I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Lubaniu podkomisarzem Dariuszem Ślęzakiem, który obdarował ich upominkami.

Juniorzy nie kryli zadowolenia i swoją wizytę podsumowali słowami: „był to najlepszy dzień w moim życiu”.