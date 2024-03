Niebieska krew popłynęła dla potrzebujących – policjanci w akcji krwiodawstwa

Data publikacji 13.03.2024

We wtorek (12 marca) przed budynkiem Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze po raz kolejny stanął krwiobus, w którym mundurowi i mieszkańcy miasta honorowo oddali krew. To jedna z bardzo wielu inicjatyw oddawania krwi, w które angażują się przez cały rok zielonogórscy policjanci. Wielu spośród nich to honorowi krwiodawcy, oddający regularnie krew od kilku lub nawet kilkunastu lat.