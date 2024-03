4 500 zł mandatu i 23 punkty na koncie "szeryfa drogowego" Data publikacji 13.03.2024 Powrót Drukuj Mandat karny w łącznej kwocie 4 500 zł, 23 punkty karne, zatrzymane prawo jazdy i dowód rejestracyjny - to dorobek 24-letniego kierowcy Volkswagena. Młody mężczyzna jechał przez miasto z prędkością 110 km/h, agresywnie wyprzedzał pojazdy i bezpodstawnie hamował po manewrze. Dodatkowo auto przekroczyło normy hałasu, a 24-latek okazał się być drogowym recydywistą.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 12 marca 2024 r. w Lublinie. Policjanci ruchu drogowego patrolując miasto nieoznakowanym radiowozem, zauważyli agresywnie jadącego volkswagena. Kierowca za nic miał ograniczenie prędkości do 50 km/h. Podczas pomiaru okazało się, że licznik wskazywał 110 km/h. Dodatkowo mężczyzna agresywnie wyprzedzał inne pojazdy i bezpodstawnie hamował po wykonaniu manewru.

Policjanci widząc niebezpieczne zachowanie kierującego, od razu ruszyli za pojazdem. Kierowca został bardzo szybko zatrzymany. Okazało się, że był to 24-latek, który był ostatnio karany mandatami za podobne wykroczenia. Ponadto w czasie kontroli okazało się, że auto przekroczyło normy hałasu. Policjanci za popełnione wykroczenia nałożyli na niego dwa mandaty karne na łączną kwotę 4500 zł oraz 23 punkty karne. Dodatkowo kierowca stracił prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny.

( KWP w Lublinie / sc)