Nieodpowiedzialny kierowca i odpowiedzialni nastolatkowie Data publikacji 13.03.2024 Powrót Drukuj Kary za nieprawidłowe zachowania kierujących wobec pieszych są wysokie, ale adekwatne do zagrożenia, jakie mogą powodować. Dlatego tak ważne jest stosowanie się do przepisów i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych. Chwila nieuwagi może tam bowiem doprowadzić do tragedii.

Wspólnym obowiązkiem zarówno pieszych, jak i kierowców, jest zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych. W tym przypadku na pochwałę zasługuje bardzo odpowiedzialne zachowanie młodych ludzi, którzy widząc brak reakcji ze strony kierującego volkswagenem, zrezygnowali z wejścia na oznakowane przejście dla pieszych. To z pewnością uchroniło ich od poważnych konsekwencji.

Do zdarzenia doszło w Dąbrowie Górniczej na ulicy Szosowej. Dzięki nagraniu, przesłanemu na skrzynkę Stop Agresji Drogowej, policjanci ustalili tożsamość 41-letniego mieszkańca powiatu zawierciańskiego kierującego volkswagenem. Kierujący nie poczuwał się jednak do winy i odmówił przyjęcia mandatu. Dlatego też policjanci skierowali do sądu wniosek o jego ukaranie. Oprócz 15 punktów grozi mu także grzywna - w wysokości nawet do 30 tysięcy złotych.

Jeśli zarejestrowałeś agresywne, niebezpieczne zachowanie innego uczestnika ruchu - POWIADOM NAS!

Prześlij je na naszą skrzynkę Stop Agresji Drogowej.

Koniecznie opisz: datę i godzinę zdarzenia, miejscowość, numer drogi lub ulicę i numer rejestracyjny pojazdu.

Razem zwalczajmy piractwo na drogach!

