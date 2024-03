Policjanci odnaleźli nastolatkę w kryzysie psychicznym po tym jak zgłoszono jej zaginięcie Data publikacji 13.03.2024 Powrót Drukuj Szybka reakcja i skuteczne działania lęborskich policjantów skutkowały odnalezieniem nastolatki, która wyszła z domu zostawiając rodzinie list pożegnalny. Mundurowi znaleźli roztrzęsioną dziewczynę na ulicy i zaopiekowali się nią do czasu przyjazdu służb medycznych. Dziewczyna trafiła pod opiekę specjalistów.

Wczoraj przed południem do lęborskiej jednostki Policji zgłosiła się kobieta, która twierdziła, że jej nastoletnia córka wyszła nad ranem z domu, zostawiając list pożegnalny. Z jego treści wynikało, że dziewczyna jest w kryzysie psychicznym i jej życie oraz zdrowie mogą być zagrożone. Zanim zgłoszono zaginięcie, rodzice bezskutecznie próbowali odnaleźć córkę „na własną rękę”. Mundurowi uzyskali dokładny rysopis nastolatki i niezwłocznie rozpoczęli poszukiwania. Po około dwóch godzinach asp. Leszek Lewandowski oraz post. Mariusz Orzechowski, policjanci służby patrolowej zauważyli na jednej z lęborskich ulic młodą kobietę odpowiadającą rysopisowi zaginionej. Gdy do niej podeszli próbowała uciec. Stan emocjonalny, w jakim się znajdowała wskazywał na to, że może być w kryzysie psychicznym. Policjanci potwierdzili, że to osoba, której szukali i zaopiekowali się nią do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Nastolatka trafiła pod opiekę lekarzy.

Młodzież, zwłaszcza w czasie dorastania, może borykać się z różnymi problemami, nie zawsze potrafiąc wprost o tym powiedzieć. Czasem łatwiejszą metodą zwrócenia na siebie uwagi jest ucieczka z domu. Pamiętajmy, aby w codziennym natłoku obowiązków znaleźć czas na tom, by porozmawiać ze swoimi dziećmi, spróbować je zrozumieć i doradzić. Często problemy nieistotne z perspektywy osoby dorosłej są dla dorastającego człowieka niezwykle poważne. Jeśli będziemy mieć podejrzenie, że życie albo zdrowie osoby, która oddaliła się z domu może być zagrożone, dzwońmy pod numer alarmowy 112 i przekażmy służbom jak najwięcej informacji, by pomoc przyszła na czas.