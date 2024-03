Miał 1,5 promila i wiele szczęścia. Nietrzeźwy kierowca z impetem wjechał w ogrodzenie Data publikacji 13.03.2024 Powrót Drukuj Kierowca audi z impetem wjechał w ogrodzenie, a potem wysiadł z samochodu i poszedł szukać kota. Kiedy 28-latka znaleźli policjanci, okazało się, że miał w organizmie 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna trafił do policyjnej celi. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Kilka dni temu, 10.03.br., około godz. 4.00, do Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie wpłynęło zgłoszenie, że w Trojanowie, w powiecie garwolińskim, samochód osoby wjechał w ogrodzenie. Policjanci, którzy dotarli na miejsce, zastali rozbite audi bez kierowcy. Okazało się jednak, że nie ucierpiał on poważnie w zdarzeniu, bo o własnych siłach wyszedł z auta i uciekł z miejsca. Zgłaszający wskazał policjantom kierunek, w którym poszedł.

Policjanci rozpoczęli poszukiwania kierowcy. Znaleźli go w pobliskim hotelu. Był nim 28-letni mieszkaniec powiatu sławieńskiego. Mężczyzna powiedział policjantom, że po zdarzeniu szukał kota, którego miał przewozić w samochodzie. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierowcy. Okazało się, że ma w organizmie 1,5 promila alkoholu. 28-latek tłumaczył, że wracał z dyskoteki po kłótni z koleżanką.

Funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy kierowcy. 28-latek trafił do policyjnej celi. Usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, do którego się przyznał. Wobec mężczyzny zastosowano zabezpieczenie majątkowe. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Radomiu / mw)