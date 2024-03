Policjanci uhonorowani Złotymi Blachami 2023 za walkę z kradzieżą własności intelektualnej Data publikacji 13.03.2024 Powrót Drukuj Koalicja Antypiracka już po raz 22. nagrodziła najbardziej zasłużone jednostki Policji w walce ujawniania i zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej i przemysłowej. Uroczysta gala odbyła się 13 marca br. w siedzibie Komendy Głównej Policji w Warszawie. W wydarzeniu wzięli udział p.o. Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń oraz gość specjalny Magdalena Schejbal - zasłużona aktorka teatralna i telewizyjna reprezentująca środowisko artystów polskich.

Gospodarzem gali, która odbyła się 13 marca br. w siedzibie Komendy Głównej Policji przy ul. Orkana 14 w Warszawie, było Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej. Udział w uroczystości wzięli: inspektor Marek Boroń – p.o. Komendant Główny Policji, Teresa Wierzbowska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sygnał, Magdalena Schejbal – aktorka filmowa i teatralna, Mecenas Marek Staszewski – Pełnomocnik Związku Producentów Audio Wideo, inspektor Małgorzata Jorka – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, młodszy inspektor Michał Zugaj – p.o. Zastępca Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Dyrektorzy Biur Komendy Głównej Policji, przedstawiciele Koalicji Antypirackiej oraz wyróżnione nagrodami "Złote Blachy” komórki organizacyjne Policji.

Na początku uroczystości Marek Staszewski przypomniał obecnym na sali gościom, że mija 26 lat od powołania Koalicji Antypirackiej. - W imieniu Koalicji Antypirackiej bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj po raz kolejny. Przez lata wiele się zmieniło. Weszliśmy w chmurę oraz cyberprzestępczość. Jesteśmy zaszczyceni móc pracować na co dzień z tak wysokiej klasy specjalistami, jak polscy Policjanci, za co chciałbym bardzo serdecznie podziękować. - powiedział Pełnomocnik Związku Producentów Audio Wideo.

Nagrody policjantom wręczyli p.o. Komendant Główny Policji inspektor Marek Boroń, Prezes Stowarzyszenia Sygnał Teresa Wierzbowska oraz aktorka teatralna i filmowa Magdalena Schejbal.

W tegorocznej edycji uhonorowano:

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie - za staranne i kompleksowe prowadzenie sprawy, efektem, której było zamknięcie serwisu pirackiego powiązanego z giełdą kryptowalut prowadzoną przez sprawcę.

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy - za wzorcowo przeprowadzoną realizację sprawy dawcy sharingu, który z użyciem 15 kart abonenckich bez uprawnień udostępniał sygnał telewizyjny do ponad 1000 biorców.

Wydział w Bydgoszczy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - za kompleksowe i szczegółowe prowadzenie sprawy, które zaowocowało największym w historii walki z piractwem w Polsce zamknięciem kilkudziesięciu serwisów nielegalnie dystrybuujących treści.

Wydział w Gorzowie Wielkopolskim Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - za skuteczne działania, które doprowadziły do zamknięcia serwisu pirackiego o dużym zasięgu i zabezpieczenia dostępu do danych w serwisie hostingowym.

Walka z piractwem internetowym jest zjawiskiem wieloetapowym. Zanim sprawa trafi do policji to jako uprawnieni i jako poszkodowani tym samym, wykonujemy tytaniczną pracę, aby identyfikować i zgłaszać naruszenia. W ubiegłym roku każdy tytuł, czy to film, program, serial czy pojedyncza transmisja sportowa była nielegalnie udostępniana w celach zarobkowych w Internecie ponad 3 tysiące razy. To są miliony zgłoszeń rocznie. Korzystamy z dostępnych dla nas narzędzi prawnych, dobrych praktyk rynkowych, współpracy z różnymi pośrednikami płatności po to, aby odciąć serwisy pirackie od źródeł finansowania. Jednak te najtrudniejsze sprawy trafiają w ręce policji. Część z tych prac trafia w ręce najlepszych z najlepszych. Takich, których dziś nagrodziliśmy "Złotymi Blachami". W minionym roku udało się funkcjonariuszom doprowadzić do zamknięcia kilkudziesięciu pirackich serwisów i usług. To jest wyjątkowe osiągniecie. Serdecznie Państwu dziękuję i życzę kolejnych sukcesów. – podsumowała Teresa Wierzbowska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sygnał.

Następnie głos zabrała Magdalena Schejbal, która w imieniu swoim oraz koleżanek i kolegów podziękowała policjantom za ich ciężką pracę i zaangażowanie.

Polska Policja, rozwijając się widzi ten problem, który pojawił się po roku 1990 w sposób dość agresywny. Wyciągamy wnioski, rozwijamy się i idziemy dalej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wszystko się zmienia. Świat, który nas otacza nie stoi w miejscu, dlatego też Biuro do Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości to są narzędzia Polskiej Policji, które bezpośrednio zajmują się przestępczością gospodarczą i ekonomiczną. Dziękuje Państwu, że widzicie ten profesjonalizm Polskiej Policji. Złote Blachy są docenieniem pracy tych setek policjantów, którzy na co dzień w większym lub mniejszym stopniu tę przestępczość intelektualną i przemysłową zwalczają. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratuluję. – pogratulował p.o. Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń i wyraził chęć dalszej współpracy z Koalicją Antypiracką.

"Złote Blachy” to honorowe nagrody Koalicji Antypirackiej przyznawane corocznie jednostkom Policji w uznaniu ich zasług w zwalczaniu kradzieży dóbr własności intelektualnej i obronie praw autorskich. Koalicję Antypiracką tworzą trzy organizacje: Związek Producentów Audio Video (ZPAV), Stowarzyszenie Sygnał i BSA The Software Alliance.

KWP w Krakowie: Złota Blacha 2023 dla małopolskich policjantów

Tekst: K. Chrzanowska

Zdjęcia: Jacek Herok