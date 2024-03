Pomoc przyszła na czas! Data publikacji 13.03.2024 Powrót Drukuj Policjanci z bielańskiego wydziału kryminalnego uratowali osobę, której życie i zdrowie było zagrożone. Informacja przekazana dyżurnemu oraz zdecydowana i szybka reakcja funkcjonariuszy nie doprowadziły do tragedii i pomoc została udzielona na czas!

Wczoraj w godzinach popołudniowych dyżurny Komendy Rejonowej Policji Warszawa V odebrał niepokojące zgłoszenie na temat osoby, której zdrowie i życie jest zagrożone. We wskazane miejsce natychmiast zadysponowani zostali funkcjonariusze z wydziału kryminalnego. Na miejscu zastali kobietę, którą otoczyli opieką do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Przybyli na miejsce ratownicy zdecydowali o przewiezieniu jej do szpitala, celem udzielenia specjalistycznej pomocy.

Szybka reakcja policjantów i ich zdecydowane działanie przyczyniły się do tego, że pomoc została udzielona na czas.

Pamiętaj, jeśli zauważyłeś/aś, że ktoś z Twojego otoczenia wysyła niepokojące sygnały świadczące o tym, że nie radzi sobie z trudną sytuacją, bądź jego zachowanie radykalnie się zmienia, mogą to być sygnały ostrzegawcze! Nie wolno ich ignorować czy bagatelizować. Otwarta rozmowa i udzielone wsparcie mogą uratować życie!

Pamiętaj!

W trudnej chwili nie obawiaj się poprosić o pomoc!

116 111 Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu.

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu. 116 123 Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu.

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu. 800 108 108 Bezpłatny telefon wsparcia, czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 14:00-20:00.



( KSP / kp)