Kobieta wyskoczyła z okna, w swoje ramiona złapali ją policjanci Data publikacji 13.03.2024 Powrót Drukuj "Pomagamy i chronimy’’ - tą dewizą kierują się policjanci w swojej codziennej służbie. Czasem szybka reakcja i natychmiastowe działanie może uratować czyjeś życie. Udowodnili to dwaj dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu. Funkcjonariusze w ostatniej chwili zapobiegli tragedii i pomogli 40-latce, która wyskoczyła z okna na pierwszym piętrze. Policjanci złapali ją we własne ramiona i zamortyzowali jej upadek. Przypominamy, że nikt nie musi być sam w kryzysie. Nie bój się sięgnąć po pomoc, którą uzyskasz na przykład pod numerem telefonu 116 123.

W minioną sobotę, 09.03.2024 r., tuż po godzinie 11.00, dyżurny brzeskiej komendy otrzymał bardzo niepokojącą informację. Jak przekazał zgłaszajacy, na parapecie jednej z kamienic w powiecie brzeskim, na wysokości pierwszego piętra znajdowała się kobieta w krzyzysie emocjonalnym. W pewnym momencie kobieta miała zacząć krzyczeć. Dyżurny natychmiast skierował na miejsce policyjny patrol.

W chwili przyjazdu dzielnicowych na miejsce kobieta znajdowała się kilka metrów nad ziemią. Niestety nie było możliwości wejścia do mieszkania, na parapecie którego siedziała 40-latka. Policjanci nawiązli z nią rozmowę i starali się ją uspokoić. W tym czasie dotarli tam także strażacy, którzy rozpoczęli rozkładanie skokochronu. Niestety nie zdążyli go rozstawić, bo kobieta nagle skoczyła. Policjanci, którzy znajdowali sie bezpośrednio pod oknem budynku złapali kobietę w ramiona, amortyzując jej upadek. Najprawdopodobniej to właśnie dzięki szybkiej i skutecznej reakcji mundurowych udało sie uniknąć tragedii.

Na szczęście kobieta nie odniosła żadnych obrażeń. Policjanci przekazali ją załodze pogotowia, która przetransportowała 40-latkę do szpitala.

Pamiętajmy, że w sytuacji, kiedy potrzebujemy pomocy, możemy zwrócić się do instytucji, które jej udzielą. Z naszymi problemami nie jesteśmy sami. Wokół nas są ludzie, którzy chcą i potrafią pomóc w różnych sytuacjach. Pomoc możemy uzyskać dzwoniąc chociażby pod bezpłatny i anonimowy numer Ogólnopolskiego Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym 800 702 222.